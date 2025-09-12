Inesperado final para Guillermo Mejía en La Venganza de Analía 2: esto pasó con Paulina Peña

La Gran Final de La Venganza de Analía causó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales debido al desenlace de los personajes principales. Te contamos en esta nota qué pasó con Guillermo Mejía, Analía Guerrero y Paulina Peña.

Qué pasó con Guillermo Mejía en La Venganza de Analía 2

El capítulo 67 de la producción de Caracol Televisión mostró cómo la carrera política de Guillermo quedó totalmente destruida luego de que Analía expusiera en medio de una conferencia de prensa el video que grabó Santiago antes de morir que compromete no solo al presidente de la República, sino también a Paulina, su aliada.



Antes de visitar a Analía, Guillermo se reunió con Peña para hacerle jurar que continuaría con su plan de venganza en contra de Guerrero. Allí mismo, la mujer le entregó unas ampolletas que contenían veneno, las cuales serían inyectadas a la estratega política.

Una vez en la casa de Analía, Guillermo solicitó reunirse con su hija a solas. Paulina (que estaba vigilando la propiedad en calidad de francotirador) le disparó a Sebastián y amenazó con dispararle a Pablo de la Torre en caso de intentar proteger a su pareja.

Durante el encuentro, Guillermo intentó atacar contra su hija; sin embargo, fue interrumpido por su yerno, quien le quitó la aguja de las manos y sostuvo con él una intensa pelea.

Destruido por los golpes, Guillermo ejecutó su plan, pues decidió aplicarse él mismo la otra jeringa que tenía guardada en el bolsillo, acabando con su propia vida mientras Paulina observaba toda la escena a través del visor de su arma.

“Le has hecho creer a todo el mundo, a todos los que quieres que los amas, pero tu única razón de existencia soy yo. Yo me pudro en el infierno, tú en vida”, fueron las últimas palabras que le dio a Analía.

Al final del episodio, se pudo ver a la familia dos años después de esta escena. Allí se pudo apreciar que, aunque todo parecía en calma, Paulina había regresado a la vida de Analía para cumplir con la promesa que le hizo a Guillermo.

