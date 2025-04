Lina Tejeiro revivió la dolorosa llamada con su mamá en la que le contó sobre los biopolímeros

Como una "lección de humildad" calificó Lina Tejeiro la recuperación de la cirugía de biopolímeros a la que se sometió en julio de 2020 luego de que presentara varios síntomas y acudiera al médico al conocer el caso de la presentadora Jessica Cediel. La intérprete de Rosmery en Nuevo Rico, Nuevo Pobre se sentó frente a las cámaras de Caracoltv.com y recordó uno de los momentos más difíciles que ha experimentado.

Según contó, todo inició por unos dolores que presentaba en el cuerpo, pues la llevaron a pedir ayuda de su endocrino, quien no encontró irregularidades a primera vista en los exámenes de sangre. Posteriormente, conoció la situación de la presentadora de La Descarga y decidió acudir a un cirujano.

Cómo le contó Lina Tejeiro a su mamá que tenía biopolímeros

Tejeiro acudió al mismo especialista de Cediel, quien la sometió a una resonancia. Al tener los resultados, le dio no solo la noticia que confirmaba el diagnóstico, sino que también le reveló que debía entrar al quirófano para que le quitaran del cuerpo un porcentaje de esta sustancia.

"Voy donde el doctor, me lee y me dice 'sí tienes biopolímeros'. Me quebré horrible, me subí a la camioneta, lloré mucho, me calmé, me hice la fuerte. Mi mamá me llama y me dice '¿qué te dijeron?, ¿qué es lo que tienes?' y ahí me pongo a llorar como una niña chiquita dentro de mi carro y le digo 'tengo biopolímeros'", explicó.

Lina añadió que el postoperatorio fue difícil de asimilar debido a que siempre ha sido una persona muy independiente; sin embargo, por la complejidad de la intervención, requirió de la ayuda de su madre, Vibiana Tejeiro, hasta para ir al baño.

"Entendí que por muy grande que yo sea siempre voy a necesitar a mis 12, mis 15, mis 20, mis 33 o mis 50 años. Ahí fue donde entendí que mamá es mamá", puntualizó.

A pesar de lo desafiante de esta situación, la dueña de la marca de maquillaje Coraje permanece firme en mencionar que el momento más difícil que ha experimentado tuvo lugar cuando vivió en Argentina y pensó seriamente en acabar con su vida debido a la separación de sus padres, la migración, el desempleo y una ruptura amorosa.

