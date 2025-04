Lina Tejeiro reveló la identidad del famoso actor que le dio el peor beso de su vida

Con su reciente protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Lina Tejeiro ha aprovechado para revelar diferentes anécdotas de su vida personal, tal es el caso del peor beso que le han dado en su vida. De acuerdo con lo que expresó en una entrevista, este tuvo lugar de hecho en la producción de Caracol Televisión cuando se encontraba grabando con Variel Sánchez.

Mira también: Lina Tejeiro revela sus tres exigencias para una primera cita

Cómo fue el primer beso de Lina Tejeiro con Variel Sánchez

Con buen sentido del humor, Tejeiro recordó que todo ocurrió porque, a pesar de que ya conocía a su colega, no habían llegado al nivel de confianza de besarse frente a las cámaras. "Llevábamos como dos días rodando y nos teníamos que dar un beso, no teníamos la confianza y todavía no nos habíamos besado por primera vez y lo hicimos súper mal, nos besamos horrible", explicó.

Publicidad

Sánchez complementó la anécdota diciendo que parecían dos pescados porque abrían y cerraban sus bocas al mismo tiempo, lo que resultó gracioso. Al ver que el encuentro no se estaba viendo bien para televisión, el director cortó la escena, de manera que ambos tuvieron la oportunidad de reírse de lo que había ocurrido y ponerse de acuerdo para lograr una actuación digna de admirar.

Mira también: Lina Tejeiro habla sobre la decisión de Paulina Vega de mantener privado su embarazo

Publicidad

"Cortaron y yo le dije 'Usted besa horrible, Variel' y me dijo 'usted, aprenda a besar' y le dije 'no, no, no, a ver, coordinemos'", agregó de forma graciosa.

El intérprete de Brayan, por su parte, aseguró que esas situaciones no se practican antes, sino que debe fluir de una forma natural; no obstante, agregó que ante la eventualidad es necesario hablar del tema para que con sus compañeros Laura Barjum (Fernanda Sanmiguel) y Juan Guilera (Andrés Galindo) hagan un excelente trabajo que cause todo tipo de emociones en el público expectante.

Mira también: Lina Tejeiro se quiebra en vivo por la muerte de su abuelo: falleció en diciembre de 2024

"Ese día dije 'uy, nunca me habían besado tan mal'", finalizó de forma cómica la dueña de la marca de maquillaje Coraje.

Publicidad

Las reacciones por parte de los fanáticos no se han hecho esperar, pues se han reído de la buena química de trabajo que hay entre los miembros del elenco.

No te pierdas Nuevo Rico Nuevo Pobre en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.