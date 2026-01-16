44:10 min La Reina del Flow - Capítulo 4: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy 44:09 Capítulo 3 dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella 55:16 Capítulo 2 Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy 1:02:00 Capítulo 1 Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy 44:10 Capítulo 4 el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy

Capítulo 4 La Reina del Flow: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy Charly tiene un fuerte enfrentamiento con Erik y Ligia, tras lo ocurrido con su hija Alma. Posteriormente, el artista le confiesa a su familia que le llegaron nuevos mensajes sobre Yeimy Montoya.