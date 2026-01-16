Capítulo 4 La Reina del Flow: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy

Publicidad

Cuidado con el ángel
'La Reina del Flow 3'
Canción para Yeison Jiménez
La Reina del Flow 3 capítulo completo hoy 16 de enero 2026

Charly tiene un fuerte enfrentamiento con Erik y Ligia, tras lo ocurrido con su hija Alma. Posteriormente, el artista le confiesa a su familia que le llegaron nuevos mensajes sobre Yeimy Montoya.

44:10 min
Capítulo 4 La Reina del Flow 3: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Por: Diana Carolina Vergel Perea
