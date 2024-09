El comentario que dejó a El Mindo sin palabras, ¿la mujer sabía quién era?

El Mindo se destapa en Los Enredados para hablar no solo de lo que ha sido su trayectoria en 10 años como creador de contenido, sino que aprovecha para mostrar otra cara de la industria de las redes sociales y en la que se ha desempeñado gracias al trabajo y el reconocimiento que ha conseguido: su faceta de emprendedor, ya que se dio cuenta de que podía ampliar su negocio más allá de la creación de contenido.

Es por esta razón que entre uno de sus proyectos fuera del mundo digital se encuentra dentro de la gastronomía y por el cual tuvo una experiencia con una clienta que lo dejó marcado de una manera que no esperaba.

Y es que en medio de una charla en la que explicaba el tipo de palabras y propuestas que le han llegado al mensaje directo, pues lo han confundido con que realmente es una mujer, El Mindo cuenta sobre ese comentario, fuera de las redes, que le impactó: "más allá de dejarme callado me puso feliz".

Cabe destacar que este creador de contenido tiene un restaurante de hamburguesas, cuyo primer punto físico está en Cali, en donde funciona como cocina oculta, del cual es un gran abanderado.

"Cuando yo estoy en Cali me voy allá a hacer de todo: meserear, atender a la gente. Un día una señora me dijo 'me han recomendado mucho estas hamburguesas, que son de un youtuber, El Milton'", relata el emprendedor, quien con una sonrisa reconoce el trabajo que hace por su propio negocio, en el que siempre aprovecha para estar al mando y realizar las labores que sean necesarias.

Durante esta historia, El Mindo recalca que la señora, quien estaba como una comensal en su restaurante, no sabía en realidad quién era él, ni siquiera identificó que fuese el creador de contenido que le habían mencionado.

Sobre lo que le respondió la mujer ante su pregunta sobre qué opinaba de la comida, el caleño cuenta que ella le dijo: "me parecieron muy buenas y ¿le digo una cosa? usted parece que fuera el dueño porque ese sentido de pertenencia que tiene, esos son los empleados que uno necesita".

Frente a ello, El Mindo deja en claro que le gusta que la gente no lo conozca y que el que se enaltezca sea su producto, demostrando que en realidad este comentario lo dejó sin palabras, pero muy orgulloso de lo que estaba haciendo, más que todo porque eran palabras sinceras y no por quedar bien con él.