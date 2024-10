Este es el doloroso motivo por el que Guajira, del Desafío, dejó su sueño de convertirse en policía

Una de las Súper Humanas más recordadas del Desafío 2024 es Kelly Ríos, conocida como Guajira en el juego. Aunque la joven no compitió directamente como participante, sino como refuerzo de Kevyn, logró tener una gran acogida por parte de los amantes de este formato de Caracol Televisión. La mujer concede en esta oportunidad una entrevista para El Sentenciado, el nuevo podcast de Caracol Televisión y el Desafío.

Por qué Guajira, del Desafío, no logró alcanzar su sueño

Guajira inicia mencionando que desde que estaba pequeña soñaba con unirse a la Policía Nacional; sin embargo, agrega que ahora se siente dichosa de que no haya logrado este objetivo porque la vida se ha encargado de ponerle en el camino experiencias mucho más enriquecedoras para su carrera como deportista.

"Yo soy abogada por accidente, nunca me imaginé siendo esto. Toda mi vida pensé en dos cosas. Uno, ser policía, gracias a Dios no soy, (...) y segundo, yo quería se odontóloga", afirma en medio del encuentro.

Asimismo, da a conocer que hizo varios intentos por llegar a ser una uniformada; no obstante, su madre se oponía y el destino también le tenía preparadas otras sorpresas para lograr sobresalir gracias a su trabajo.

"En toda la rebeldía de que me gradué a los 15 años y que deseaba ser policía mi mamá dijo 'no' (...) Mi padre era uno de ellos y lo mataron", añade.

De la misma forma dice que, como no apoyaban su proyecto de vida, advirtió que no iba a estudiar nada, pero esto le causó algunos problemas ya que la castigaron durante un semestre. Al siguiente periodo académico, Guajira se cansó de estar en el pueblo, de manera que empezó a estudiar criminalística, técnico del cuál se graduó, lo que eventualmente la fue encaminando por derecho.

"Y estando ahí me dijo 'qué quiere', después de que me iba a graduar de eso, le respondí 'ser policía' y mi mamá 'no hombre'", finaliza.

Guajira no se queda con nada en El Sentenciado, pues también se refiere a temas como su llegada al reality un año más tarde de haber perdido en La Ciudad de las Cajas y a su relación con Kevyn, ¿sienten atracción en la vida real?

