Guajira, del Desafío 2024, reveló si quiere convertirse en mamá algún día

Guajira y Kevyn han dado mucho de qué hablar después de su salida del Desafío 2024, pues recorrieron sus tierras natales, celebraron juntos el cumpleaños del campeón de esta temporada del reality y muchas personas aseguran que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

La exparticipante tiene una gran relación con sus más de 900 mil seguidores en Instagram e interactúa al máximo con ellos mediante su canal y sus historias. Es por eso que el 15 de octubre esta deportista utilizó la herramienta de 'caja de preguntas' para responder algunos interrogantes de quienes la siguen.

En esta actividad, primero le preguntaron por Alejo y ella aseguró en video que lo consideraba como un verdadero amigo y que disfrutaba de su sentido del humor y personalidad "frentera".

Guajira reveló si en sus planes está convertirse en madre

Acto seguido, Kelly Ríos -su nombre real- se sinceró sobre la maternidad con la interrogante de si quería tener hijos y ella no habló ante la cámara, pero sí escribió: "Sí, quiero 3", y emojis. De esta forma, Guajira confirmó que quiere tener varios bebés.

¿Guajira, del Desafío, tiene dobles intenciones con Kevyn?

En El Sentenciado, el podcast colaborativo de Caracol Televisión y el Desafío, la mujer es cuestionada sobre la situación en la que se encuentra su corazón, por lo que no duda en referirse a 'El inquebrantable'.

"Estoy soltera, esperando a Kevyn... No, mentiras. Estoy felizmente soltera, a mi ex no le va a gustar esto", dice entre risas.

Adicionalmente, explica que luego de terminar su amorío con el hombre con el que estuvo durante su participación en el reality en 2023, se ha dedicado a su crecimiento personal y profesional, lo que ha traído grandes frutos, pues agrega que se encuentra en una de las mejores etapas de toda su vida.

"Terminamos hace no sé, seis o siete meses. Bien, muy enfocada en lo que soy como figura pública, en mi empresa, mi equipo de trabajo, en crecer", menciona.