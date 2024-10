Guajira afirma que Natalia no contó todo lo que pasó con Kevyn en el Desafío por “quedar bien”

Guajira revela en Preguntas a Muerte que, como cualquier televidente, juzgó a Natalia antes de conocerla en el Desafío 2024 y admite que su comunidad le envió mucho 'hate' a la competidora por un comentario que ella realizó en redes sociales. A pesar de que pudo conocerla y percatarse de que en realidad tiene una buena energía, el refuerzo de Kevyn acepta que no está de acuerdo con ella en muchas cosas:

"He escuchado cosas que me han incomodado un montón, sobre todo respecto a Kevyn porque (...) Ella ha contado una historia tal vez por quedar bien, por limpiar su nombre y yo me sé también otra parte de la historia", afirma.

Guajira, del Desafío, está viviendo con Kevyn

Durante una sección especial de Los Enredados, se les preguntó a estos competidores si es cierto que se encuentran viviendo en el mismo lugar, pues en redes sociales han corrido varios rumores por los videos que publicaban y en los que se evidenciaba el mismo fondo o elementos similares.

Entre risas, Guajira lo acepta y dice: "Es verdad, estamos viviendo juntos. Los cuartos están cerquita", intentando explicar que no duermen en la misma cama y que a pesar de que no son pareja, sí están en la misma casa.

¿A Guajira no le gustó su recibimiento tras el Desafío 2024?

Guajira adoptó su apodo en honor a su lugar de origen, pues nació en Dibulla, un municipio ubicado en La Guajira, entre Riohacha y Santa Marta y se convirtió en la única mujer en la historia del reality que ha llegado a dos finales consecutivas. En las últimas horas, en TikTok, ha circulado un video en el que se puede ver a la deportista dirigiéndose a las personas que la recibieron en lo que parece ser Dibulla.

"Esperaba mucho más. Dios mío, no puedo creer que yo, siendo de aquí, no genere la empatía suficiente y no tenga el respaldo de una administración para que hayan hecho un mejor evento. Gracias porque esto es lo que vale, el cariño real y genuino, el que no necesita ni mendigar para que la gente esté contigo", fueron sus palabras.

Luego volvió a agradecerle a cada una de las personas presentes y finalizó con un claro mensaje: "Si ven al señor alcalde me lo saludan, me hubiese encantado conocerlo".

