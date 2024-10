Kevyn, del Desafío, logró cumplirle un gran sueño a su madre, ¿de qué se trata?

Kevyn no para de recibir buenas noticias luego de haberse coronado como el campeón del Desafío 2024 , dado que ha podido recibir todo el cariño de sus fanáticos y empezar a recorrer varios lugares de Colombia en donde le tienen reconocimientos y recibimientos muy especiales.

Sin embargo, el ganador del reality de los colombianos se llevó una enorme sorpresa en su paso por Puerto Boyacá, de donde es oriundo, pues no solo obtuvo una multitudinaria bienvenida , sino que le dieron a conocer una noticia que estaba deseando desde hace muchos años.

Kevyn cumplió un sueño tras el Desafío

La dupla de Guajira en el Ciclo Dorado del programa estuvo en su tierra de origen acompañado de su pareja de la competencia, su madre y su hijo, en donde no solo estuvo acogido por decenas de personas que llegaron para felicitarlo, sino que se enteró que iba a lograr un sueño que tenía con su progenitora.

Por medio de una publicación en su cuenta de Facebook, el alcalde de Puerto Boyacá, Jhon Feiber Urrea, escribió: "El sueño de Kevyn una casa para su mamá. Junto al señor Gobernador Carlos Amaya hemos unido esfuerzos para que este sueño pronto sea una realidad. Dios bendiga las lágrimas de esta madre esforzada y valiente".

Asimismo, el político compartió un video en el que se registró el momento en el que les dieron a conocer esta noticia tanto al ganador del Desafío como a su madre. En este, el hombre decía: "les queremos anunciar que hay una casa para esa mujer que lo dio todo por usted y que hoy tú le estás entregando las cosas más bellas de la vida y las felicidades más grandes para esta dama".

Ante este anuncio, la mamá de Kevyn no pudo evitar abrazarlo de manera inmediata y con mucha fuerza mientras se conmocionaba, por su parte, el campeón empezó a llorar porque estaba logrando una de las promesas que se había hecho al decidir ir al Desafío 2024.

"Quiero agradecer a los que hicieron esto posible porque no solamente es el sueño de mi mamá, sino el mío. Yo dije que algún día quería, con el deporte, con mis lágrimas, con el sudor, poder dar la casa para ella y hoy se está cumpliendo. No se imaginan cuántas veces, de rodillas y sin que ella me viera, le pedí a Dios", fueron las palabras de Kevyn.

Para finalizar, el ganador del Desafío dejó en claro que: "tenía que hacer las cosas bien para esperar esa recompensa, tardó, pero no era el tiempo mío, era el de Dios".