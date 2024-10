Karoline, del Desafío, confesó la razón por la que no está en el 'Omega Tour'

Karoline, quien quedó en el tercer lugar del Desafío 2024 , se ha dedicado a impulsar sus redes sociales y tener una comunicación constante con sus seguidores, con quien se ha sincerado con respecto a diversos temas vividos dentro de la Ciudadela, especialmente en cuestiones de convivencia.

Sin embargo, algo que la caracterizó y que, al parecer, la sigue representando es la polémica, por lo cual no guardó silencio y les confesó a sus fanáticos las razones por las que no está de viaje con varios de los exparticipantes.

Te puede interesar: "Tiene rabo de paja": Karoline arremete contra Natalia del Desafío 2024

Karoline explicó por qué no fue al 'Omega Tour'

Y es que por medio de redes sociales los fanáticos del reality de los colombianos se dieron cuenta del paseo que organizaron varios competidores, quienes se fueron a Tolú a disfrutar unos días de sol y playa.

Es por ello que cuando Karoline les pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, uno de ellos le escribió: "¿por qué no fuiste a la integración de tus compañeros del Desafío en Tolú?".

Conoce más: Karoline revela si recibiría esperma de otro participante del Desafío 2024, si no fuera el de Santi

Publicidad

En el llamado 'Omega Tour' se encuentran de viaje: Lina, Santi, Alejo, Luisa, Be, Natalia, Arandú, Campanita, Yoifer, Karen, Gaspar, Renzo y Mapi, razón por la que varios televidentes se han preguntado por qué dejaron por fuera a los demás participantes de esta edición por los 20 años.

Frente a esto, Karoline no tuvo pelos en la lengua y con mucha sinceridad mencionó que inicialmente fue porque era una integración de quienes conformaron Omega y ella se considera como miembro del equipo Pibe.

Lee también: Este es el exparticipante del Desafío 2024 que Karoline habría llamado como su refuerzo

Publicidad

Como segunda explicación, hace saber que a ella no la invitaron a este plan, hablándolo con bastante seriedad, y cerró resaltando que ella por el momento se encuentra muy ocupada, siendo este otro factor por el cual no está en el viaje.

En los comentarios a este video, varios cibernautas destacaron que ella no ha dejado de ser alguien sincero después de su paso por la Ciudadela y así como destacaron que era bueno que aceptara que no fue invitada, también resaltaron que ella tuvo varios conflictos dentro del programa y que por ello no había establecido una buena relación con todos.