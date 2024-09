Karoline reafirma el potencial que tiene a pesar de salir del Desafío, ¿merecía la final?

A pesar de quedar eliminada del Desafío 2024, Karoline se muestra orgullosa del proceso que tuvo dentro de la competencia y de las capacidades que tiene para afrontar cualquier prueba, por lo que reacciona a lo que fue su camino dentro del reality.

Karoline y su confianza dentro del Desafío 2024

Aunque fue criticada por muchos por autoproclamarse como la 'Reina del aire' en esta edición del programa, la integrante del equipo Pibe no se arrepiente de esa seguridad que tiene en ella y considera que esto fue lo que la ayudó a llegar lejos.

Al hablar de su despedida del Desafío, Karoline menciona: "siento mucha nostalgia, porque desde el momento que me inscribí me visualizaba poniendo mi nombre en esa copa y levantándola. Las cosas no se dieron, pero afortunadamente quedé de tercera. Me siento muy feliz de mi evolución, me demostré a mí misma de qué soy capaz".

Asimismo, recalca esa determinación con la que hace las cosas: "nunca dudé de poder llegar a la final, siempre he confiado en mi potencial y que cuando me aferro a mis sueños no hay poder humano que pueda detenerme para llegar hasta ellos".

Dinero que se lleva Karoline del Desafío 2024

Al terminar su paso por el reality de los colombianos, la eliminada menciona que se lleva un poco más de 59 millones de pesos, siendo una cifra bastante alta para quienes hicieron parte de este Ciclo Dorado.

En cuanto a lo que hará con esta, Karoline resalta: "tengo un restaurante en la ciudad de Neiva, se llama Matsuri así que todos están invitados, y lo puse con mi mamá hace dos años".

Sumado a esto, cuenta uno de sus principales objetivos con este cambio tras el Desafío 2024: "quiero darle un concepto distinto y quiero mudarlo, así que voy a invertir en este negocio para un mejor futuro para mi mami y claramente para mí".

Karoline y Jerry no esperaban ser eliminados del Desafío

Los eliminados antes de la Gran Final del Desafío 20 Años, lo cual les da un tercer puesto dentro de la competencia luego de haberlo entregado todo en un complicado Box Amarillo tras el que la disputa por la copa estará entre Darlyn y Sensei frente a Kevyn y Guajira.

Con respecto a esas primeras sensaciones que tiene de su salida del reality, la productora musical comenta: "yo me siento un poco nostálgica porque claramente mi sueño desde el día uno era poner mi nombre en esa copa, lo visualicé, pero bueno, los propósitos de Dios son mucho más grandes para mí, mi vida, mi familia. Llegué hasta este punto, muy lejos, lo cual es un motivo para estar muy feliz porque no cualquiera llega hasta este lugar de la competencia".

Por su parte, Jerry no duda en dar su opinión: "la verdad, se me escapó. Nunca dudé en que iba a llegar a la final con Karoline. Estoy muy devastado por dentro, quizá me voy a echar una lloradita ahorita en el hotel, pero bueno, la gloria sea para Dios".

