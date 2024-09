Karoline y Jerry no se esperaban ser eliminados para la Gran Final, ¿qué opinan?

Karoline y Jerry son los eliminados antes de la Gran Final del Desafío 20 Años, lo cual les da un tercer puesto dentro de la competencia luego de haberlo entregado todo en un complicado Box Amarillo tras el que la disputa por la copa estará entre Darlyn y Sensei frente a Kevyn y Guajira.

Con respecto a esas primeras sensaciones que tiene de su salida del reality, la productora musical comenta: "yo me siento un poco nostálgica porque claramente mi sueño desde el día uno era poner mi nombre en esa copa, lo visualicé, pero bueno, los propósitos de Dios son mucho más grandes para mí, mi vida, mi familia. Llegué hasta este punto, muy lejos, lo cual es un motivo para estar muy feliz porque no cualquiera llega hasta este lugar de la competencia".

Por su parte, Jerry no duda en dar su opinión: "la verdad, se me escapó. Nunca dudé en que iba a llegar a la final con Karoline. Estoy muy devastado por dentro, quizá me voy a echar una lloradita ahorita en el hotel, pero bueno, la gloria sea para Dios".

Sobre por qué eligió al costeño, la huilense recalca que tienen una muy buena amistad fuera de la Ciudadela y que han atravesado por etapas de la vida muy similares, por lo cual no duda de su potencial, del gran ser humano que es y lo destaca como un atleta admirable. Asimismo, reafirma que él fue una de sus principales motivaciones para ser parte del Desafío.

Ante este punto, la dupla del equipo Pibe recalca que estuvieron a un escalón de la Gran Final, mencionando que no todo el mundo llega hasta ahí para obtener un valioso tercer lugar.

Karoline aprovecha para destacar ese recuerdo que será imborrable para ella de su paso por el Desafío 2024: "yo creo que cada momento vivido al lado de él en esta etapa dorada fue significativo porque he aprendido un montón de él, de sus consejos, y creo que en cada una de las pistas que logramos ganar juntos mostramos que definitivamente estábamos hechos el uno para el otro. Me llevo su constancia y espiritualidad".

