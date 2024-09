¿A Darlyn no le cae bien Karoline? La Súper Humana aseguró sentirse incómoda con su personalidad

El resultado de La Revancha desató opiniones divididas tanto en el equipo Pibe como en el grupo Tino, pues los finalistas del Desafío 2024 y sus refuerzos opinaron sobre la reacción que tuvieron sus oponentes ante la posibilidad de perder dinero en la competencia. Antes de recibir el llamado de Andrea Serna , los integrantes de la casa azul expresaron qué percepción tienen acerca de sus rivales.

Uno de los primeros en referirse al tema, fue Sensei, quien les preguntó a sus compañeros cómo es su relación con Karoline, que ha destacado en cada uno de los Boxes por ser osada y por decir las cosas tal y como las tiene en mente.

"Yo no la conocí, pero lo poco que he visto, tiene su temperamento, Karoline", dijo Sensei, a lo que Natalia respondió que efectivamente la Súper Humana tiene una personalidad fuerte y esto se ve reflejado a la hora de hablar "golpeado", pues se presta para que hayan malos entendidos o también para que se presenten algunas discusiones en el interior del equipo.

Por su parte, Darlyn aprovechó para contar cómo fue su experiencia cuando ambas quedaron en Beta antes de la llegada del Ciclo Dorado: "A ver todo depende, si ellos se hubieran venido para acá ella cambia totalmente como a un 'hermosos, los amo'. Ella nunca los va a tratar mal, antes los va a tratar exageradamente bien, tanto que usted se va a sentir incómodo (...) 'Vea mi gordo, bizcocho'. Usted antes vería una personalidad que no es la que usted conoce, pero a raíz de eso, es como qué susto", señaló.

Por otro lado, los desafiantes afirmaron que Guajira y Jerry han destacado por su buena actitud, mientras que Natalia se reservó sus comentarios acerca de Kevyn.

