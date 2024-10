"Tiene rabo de paja": Karoline arremete contra Natalia del Desafío 2024

Karoline sigue dando de qué hablar tras su salida del Desafío 20 Años y es que no es un secreto que durante el tiempo que estuvo en la Ciudadela, la competidora protagonizó varias discusiones bastante acaloradas y se caracterizó por sus fuertes opiniones sobre ciertos temas y algunos rivales.

Después de decirle adiós a su sueño en el reality, la productora musical se sincera en Preguntas a Muerte con Johncito Preguntón sobre los momentos polémicos que vivió, en especial con Natalia, quien en la Etapa Dorada hizo parte del Equipo Tino.

Karoline revela que Natalia la ha dejado en visto en redes sociales, ¿enemistad?

El periodista de La Red y de Día a Día le pregunta a Artunduaga cómo está su relación con Natalia y ella responde algo dudosa, pues no comprende qué sucede. "Creo que le disgustaron algunos comentarios que hice, pero en el programa todos hablamos de todos, así que no hay que tomarse nada personal y mucho menos en el Desafío", asegura.

Karoline también es contundente al decir: "Es un juego y cuando se tiene rabo de paja no se debe acercar al fuego", como es usual, Johncito insiste y le hace la pregunta puntual sobre su compañera "tiene mucho rabo de paja", a lo que ella asiente sin dudar un solo segundo.

Finalmente, la opita de 27 años revela que a pesar de que la ha buscado y le ha escrito por WhatsApp, esta la ha ignorado completamente y la ha dejado en visto.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

A quién habría llamado Karoline como refuerzo si no hubiera sido a Jerry

Ahora, en Preguntas a Muerte, Karoline Artunduaga se destapa ante la interrogante de Johncito sobre si cree que fue un acierto o un error haber llamado al barranquillero y ella defiende su elección: “Lo quiero un montón y quería compartir con él este sueño tan grande”.

Por otra parte, asegura que tenía en su mente otras opciones como Marlon y le habría encantado que él fuera su dupla. Cabe recordar que el manizaleño fue expulsado del reality por infringir una norma: Guardó una barra de proteína cuando su equipo no tenía derecho a alimentación.

