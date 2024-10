Karoline revela si recibiría esperma de otro participante del Desafío 2024, si no fuera el de Santi

En el capítulo 85 del Desafío 20 Años, Karoline llamó la atención por haber dicho en frente del 'Pibe' Valderrama que soñaba con convertirse en mamá y quería que Santi fuera su donante de esperma , pues, de acuerdo con sus propias palabras: "No quiero estar con un hombre. No deseo esposo, ni acostarme con ninguno porque me hartan".

Estas declaraciones generaron todo tipo de reacciones entre sus compañeros de equipo e inclusive en el Director Técnico, quien le dijo que no la entendía y que él era "chapado a la antigua". Ahora, en Preguntas a Muerte, la semifinalista vuelve a referirse al tema.

Karoline revela si todavía quiere el esperma de Santi del Desafío 2024

Antes las candentes preguntas de Johncito, Artunduaga reafirma que quiere el esperma de Santi y que su opinión sobre este tema no ha cambiado. "¿Por qué me voy a retractar de lo que ya pedí? Me encantaría embarazarme de Santi y si no es de él, entonces ninguno", dice, haciendo claridad en que no le interesa realizar el proceso de inseminación artificial con otro hombre del programa.

Adicionalmente, comenta que su plan de convertirse en mamá sigue en pie; no obstante, primero quiere trabajar fuertemente en su negocio, proyectos personales y ahí sí darse la oportunidad de experimentar la maternidad a su manera y con su pareja.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

A quién habría llamado Karoline como refuerzo si no hubiera sido a Jerry

Ahora, en Preguntas a Muerte , Karoline Artunduaga se destapa ante la interrogante de Johncito sobre si cree que fue un acierto o un error haber llamado al barranquillero y ella defiende su elección: “Lo quiero un montón y quería compartir con él este sueño tan grande”.

Por otra parte, asegura que tenía en su mente otras opciones como Marlon y le habría encantado que él fuera su dupla. Cabe recordar que el manizaleño fue expulsado del reality por infringir una norma: Guardó una barra de proteína cuando su equipo no tenía derecho a alimentación.

