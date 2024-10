¿Guajira no tolera a Bogdán? La exparticipante del Desafío llama “tonto” a un creador de contenido

Guajira está como invitada especial en Preguntas a Muerte luego de ayudar a Kevyn a ganar el Desafío 2024 y compara esta edición con la del 2023, revelando que hace un año no se sentía cómoda del todo con sus compañeros. Pese a que no revela nombres concretos, sí afirma que hay exparticipantes con los que no congenia del todo.

"Hubo gente que con su energía un poquito densa terminó restando, a pesar de que uno no tiene que estar pendiente de los demás (...) Empieza por Bo, Bog... de bobo y termina en n, ese", expone.

Quién es Kelly Ríos, más conocida como Guajira en el Desafío

Cuando de leyes se trata, Guajira, finalista del Desafío The Box 2023, es la que las hace cumplir, ya que es una abogada profesional gracias a su abuela. A sus 29 años es quien pone a bailar a todos, pues es una creadora de contenido apasionada que disfrtua subir sus mejores pasos y la vida fitness. Las redes sociales se han convertido en su principal fuente de ingreso y quisiera dedicarse a esto por el resto de su vida.

Es una persona muy sensible, ya que el dolor ajeno la conmueve y la hace ser muy generosa. Es muy creyente y dice que Dios le envía mensajes a través de sus sueños, que siempre logran ser muy asertivos.

Mira también: Así surgió la amistad entre Kevyn y Marlon en el Desafío 2024: "Una hermandad"

Publicidad

En su paso por el Desafío regresó de la muerte para convertirse en capitana de Gamma, en donde bajó bandera, aunque fue parte del tridente conformado por Mai y La Flaca. Acepta la propuesta de Kevyn por 50 millones de pesos.

Guajira, del Desafío, está viviendo con Kevyn

Durante una sección especial de Los Enredados, se les preguntó a estos competidores si es cierto que se encuentran viviendo en el mismo lugar, pues en redes sociales han corrido varios rumores por los videos que publicaban y en los que se evidenciaba el mismo fondo o elementos similares.

No te pierdas: Karoline, del Desafío, confesó la razón por la que no está en el 'Omega Tour'

Publicidad

Entre risas, Guajira lo acepta y dice: "Es verdad, estamos viviendo juntos. Los cuartos están cerquita", intentando explicar que no duermen en la misma cama y que a pesar de que no son pareja, sí están en la misma casa.

Te puede interesar: Guajira quedó inconforme con el recibimiento que le hicieron tras el Desafío: "esperaba mucho más"