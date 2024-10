Guajira dice qué la convenció de no quitarse la vida tras perder la final del Desafío 2023

Guajira se convirtió en el refuerzo que, junto a Kevyn ocupó el primer lugar en el Desafío 2024. Los dos demostraron su agilidad durante el Ciclo Dorado y debido a esto, el hombre originario de Puerto Boyacá tiene su nombre marcado en la copa de los ganadores.

A través de sus redes sociales y en el contenido que ha hecho hablando de su paso por el reality de los colombianos, la deportista ha dicho que se siente muy orgullosa por ser la primera mujer en hacer parte de dos finales consecutivas en la producción.

Sin duda, la mujer es una persona de odios y amores, esto es evidente cada vez que realiza una publicación, pues tiene un gran número de seguidores, no obstante, también cuenta con muchos detractores debido a la manera en la que la han visto durante sus competencias.

A ella parece no importarle mucho los mensajes negativos que recibe, pero esto no siempre fue de esta forma, ya que en el 2023 fueron determinantes para su salud mental y la manera en la que afrontó la vida tras perder la final del Desafío contra Aleja.

Guajira habla del momento en el que pensó quitarse la vida tras el Desafío

En El Sentenciado, el formato de Caracol Televisión y el Desafío, la atleta hace énfasis en que sintió mucha frustración al no poder superar a su contrincante y sobre el momento dice que fue “algo indescriptible” y, pese a que hoy en día se puede reír del tema considerándose afortunada, hay quienes no tienen la oportunidad.

Asegura que los que tuvieron un rol decisivo en su decisión de no quitarse la vida fueron sus seres queridos, de una u otra forma ellos la convencieron de quedarse y luchar. “Tengo una familia y un círculo muy cerrado que no me abandonaron y a Dios”, comenta.

Acerca del tema, Guajira le envía un mensaje a quienes están detrás de la pantalla y los invita a tener mayor empatía, pues “solo uno mismo sabe la gotera que cae dentro de su casa y cuánto duele una situación”, asegura.

De la misma forma, finaliza hablando de los “feos mensajes” que recibía y hace una reflexión: “tú no sabes si una persona está a punto de tomar una decisión tan trágica como quitarse la vida y lo hace por leerte”, manifiesta.