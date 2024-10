Guajira volvió a seguir a Aleja en Instagram tras ganar el Desafío y admitió que nunca le cayó mal

Quién es Kelly Ríos, más conocida como Guajira en el Desafío

Cuando de leyes se trata, Guajira, finalista del Desafío The Box 2023, es la que las hace cumplir, ya que es una abogada profesional gracias a su abuela. A sus 29 años es quien pone a bailar a todos, pues es una creadora de contenido apasionada que disfrtua subir sus mejores pasos y la vida fitness. Las redes sociales se han convertido en su principal fuente de ingreso y quisiera dedicarse a esto por el resto de su vida.

Es una persona muy sensible, ya que el dolor ajeno la conmueve y la hace ser muy generosa. Es muy creyente y dice que Dios le envía mensajes a través de sus sueños, que siempre logran ser muy asertivos.

En su paso por el Desafío regresó de la muerte para convertirse en capitana de Gamma, en donde bajó bandera, aunque fue parte del tridente conformado por Mai y La Flaca. Acepta la propuesta de Kevyn por 50 millones de pesos.

¿A Guajira no le gustó su recibimiento tras el Desafío 2024?

Guajira adoptó su apodo en honor a su lugar de origen, pues nació en Dibulla, un municipio ubicado en La Guajira, entre Riohacha y Santa Marta y se convirtió en la única mujer en la historia del reality que ha llegado a dos finales consecutivas. En las últimas horas, en TikTok, ha circulado un video en el que se puede ver a la deportista dirigiéndose a las personas que la recibieron en lo que parece ser Dibulla.

"Esperaba mucho más. Dios mío, no puedo creer que yo, siendo de aquí, no genere la empatía suficiente y no tenga el respaldo de una administración para que hayan hecho un mejor evento. Gracias porque esto es lo que vale, el cariño real y genuino, el que no necesita ni mendigar para que la gente esté contigo", fueron sus palabras.

Luego volvió a agradecerle a cada una de las personas presentes y finalizó con un claro mensaje: "Si ven al señor alcalde me lo saludan, me hubiese encantado conocerlo".