Camilo, eliminado del Desafío, tira pulla a Yudisa por cómo armó Gamma: “Un poco emocional”

Precisamente, este 21 de octubre Camilo y Grecia salieron del Cubo de los eliminados, tras la llegada de Manuela y Gio luego de quedar por fuera de la competencia. Les dieron su bienvenida y después, los que ya habían vivido la experiencia de estar en aquel sitio, cogieron sus maletas y se despidieron al terminarse un capítulo en la ciudadela.

En medio de esto, Camilo habló ante las cámaras para confesar qué fue lo que más le incomodó. Fue en este preciso momento cuando volvió a recordar que se sintió mal cuando Katiuska eligió a Zambrano antes que a él. A pesar de esto, afirmó haber pasado página por este tema, pero también se refirió a Yudisa y la forma en la que conformó Gamma.

“Ya estando en Gamma, y que Yudisa haya armado un equipo sin ser muy analítica, y estratégica a largo plazo. Porque se sabe que en la etapa de dos equipos todo es muy crucial, y hay que armar un equipo sólido, para que no te toquen castigos, ganen dinero, porque ya literalmente en la segunda etapa, estás con un pie adentro, o estás afuera”, empezó diciendo.

Por otra parte, aseguró que Yudisa escogió a todos sus integrantes de una forma menos estratégica para llegar a ganar las pruebas. Por lo cual, Camilo dijo que por eso Omega logró ser los mejores de ese ciclo, porque tenían un buen escuadrón en todos los sentidos.



“Ella se pone a elegir, yo creo que no sé, pero es lo que siento, en que ella eligió un poco emocional. Empezó a coger fichas que son fuertes, pero realmente no fue equitativa en saber elegir, fuerza, agilidad y lo otro. Obviamente, el equipo Omega quedó más sólido, y por eso ganaron las seis pruebas en seguida”, agregó.

Por otra parte, indicó que, como él y Juan eran los únicos con dinero, ayudaron a pagar el arriendo, y tenían la esperanza de que en algún momento se los devolvieran, pero no fue así. Por ello, Camilo reveló cuánto terminó perdiendo en medio de esta situación.

“Juan y yo éramos los únicos que teníamos dinero, y viendo la instancia de que tenía un pie adentro y uno afuera, yo no iba a pagar arriendo yo solo. Pagamos uno entre él y yo, para ver si retomábamos algún dinero en el ciclo, pero no fue así. En este caso que yo salí, perdí 8 millones y pico”, puntualizó.

