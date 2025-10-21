En vivo
Desafío Siglo XXI
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Potro confiesa que fue barrista, pero sus papás nunca se enteraron: “Tenía todo calculado”

Luego de que Gamma lograra completar el castigo que les impuso Omega, llegaron a Playa Baja y empezaron a cocinar unos chuzos. Por lo cual, ahí recordaron varios detalles de su vida.

