Potro confiesa que fue barrista, pero sus papás nunca se enteraron: “Tenía todo calculado”

En este capítulo 77 del Desafío Siglo XXI, los integrantes de Gamma amanecieron en el Rincón de los Castigos. Para ello, la entrenadora Natalia Rueda iba cada determinado tiempo para aquí hicieran los ejercicios que determinara un tablero, pero con la dificultad de portal un chaleco.

Tras unas horas después, sonó la alarma de que ya debían regresar a su casa y posteriormente llegaron a prepararse una buena comida para los participantes que iban al Desafío a Muerte en el Box Negro, que en esta ocasión eran Gio y Potro. Sacaron unos chuzos y los pudieron hacer en la parrilla para poder ingerir este alimento.



Potro confiesa en el Desafío que fue barrista

Fue ahí cuando Potro confiesa que él vendió esa clase de alimento y tras esto, Juan indica que su compañero fue barrista, pero que duró solo un día. Por lo cual, le preguntan si sus papás sabían cuando él se fue a hacer eso, pero él indica que nunca se enteraron hasta este momento que lo está afirmando en pantalla.

“Lo que pasa es que yo era muy arraigado con el Junior, porque yo nunca había ido al estadio. Un tío una vez me regaló una boleta para ir con los pelados de la cuadra. Yo fui a mi partido y eso con las canciones yo me sentía bien, y duré yendo al estadio como dos meses a todos los partidos. Después, que nos vamos a Santa Marta en mula y nos subimos cuatro en un camión y llegamos hasta Ciénaga. Y yo tenía todo calculado, según yo”, afirmó.

Es de destacar que, antes de que Potro llegara a Gamma estuvo desde un comienzo en Omega. Allí lo acogieron muy bien, pero hubo un cambio con Rata. Esto impactó a muchos de los participantes, pero desde que el boxeador piso la casa naranja, les agradeció por siempre confiar en él.



Por ejemplo, la vez que se ganaron el regalo de mensajería, le tocaba a Rosa, pero como él tenía hija, ella le cedió el turno para poder verla. Esto lo marcó y se sintió como parte de esa familia, la que habían construido desde el comienzo. Dado que, Gamma, antes de la etapa de dos equipos, se había mantenido casi que intacto. Es decir, no hubo muchos cambios desde que empezó el Desafío hasta que Yudisa, la capitana, reformó el escuadrón.

