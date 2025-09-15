Quién es quién en La influencer: la buena, el lindo, la ex tóxica, el villano y más

A Caracol Televisión llega La Influencer, la historia de Maritza Matallana, una joven creadora de contenido digital que encuentra el amor de manera inesperada mientras trabaja por su sueño de convertirse en una de las figuras más destacadas de las redes sociales. Te contamos en esta nota quiénes son los actores detrás de los personajes.



Maritza es Mariana Gómez

María Isabel Matallana es una mujer popular que se siente orgullosa de serlo. Optimista y resiliente, nunca pierde la esperanza. A los 12 años, su madre la abandonó, y a pesar de su simpatía, ha lidiado con dislalia, un trastorno que afecta su pronunciación y le ha traído rechazos. Decidida a defender a quienes enfrentan problemas de comunicación y discriminación, utiliza sus redes sociales para abogar por la igualdad de oportunidades.

Mariana Gómez hará de Maritza en La Influencer. Foto: Caracol Televisión.

Salvador Sarabia es Juan Manuel Mendoza

Salvador es la personificación de la elegancia y un diplomático nato. Siempre impecable en su vocabulario, trabajaba en Miami en la exitosa empresa de su novia Avril. La muerte de su padre lo obliga a regresar al país, donde descubre secretos familiares y la crisis que enfrenta la cadena de pizzerías Sarabia. Aldo, el mayor acreedor, prácticamente se queda con todo. Su padre, resistente a las nuevas tecnologías, permitió que el negocio se rezagara y por eso Salvador asume el reto de recuperar el legado familiar. Con un viejo local en un barrio popular, decide reconstruir la marca y competir en el mercado de comidas rápidas. Con la ayuda de Kike, su amigo de infancia remodela la sucursal para un relanzamiento. A pesar de los escasos recursos, está decidido a hacer lo necesario para sacar adelante su emprendimiento. Para reinventarse, debe incursionar en el mundo digital. La oportunidad llega cuando conoce a Maritza, una simpática influencer que le da el impulso que necesita.



Juan Manuel Mendoza hará de Salvador Sarabia en La Influencer. Foto: Caracol Televisión.

Avril Donado Mucci es Luna Baxter

Avril es una mujer hermosa, elegante, ambiciosa, orgullosa, posesiva, clasista y multimillonaria. Su forma de hablar es particular, mezclando inglés y español. Lo ha tenido prácticamente todo en la vida sin esfuerzo, por lo que no sabe cómo manejar las pérdidas; nunca ha tenido que levantarse porque nunca se ha caído. Es visceral tanto en el odio como en el amor. Al inicio, es novia de Salvador, con quien comparte un apartamento en Miami. No soportaría perderlo, y mucho menos a manos de una mujer como Maritza, a quien considera insignificante.

Luna Baxter hará de Avril Donado Mucci en La Influencer. Foto: Caracol Televisión.

Germen es Edwin Maya

Germán Hincapié es un influencer de dudosa reputación. Puede ser diplomático y encantador cuando lo desea, especialmente cuando lo necesita; sin embargo, en realidad es traicionero y manipulador. Su escasa ética y principios lo convierten en un enemigo implacable. No le importa hacer lo que sea para conseguir seguidores, ya que solo tiene un objetivo en la vida: ganar dinero y ser famoso.

Edwin Maya es Germán Hincapié en La Influencer. Foto: Caracol Televisión.

Aldo Suárez es Leonardo Acosta

Aldo Suárez es un elegante ejecutivo dueño de una inmensa fortuna, fruto de las múltiples empresas que ha logrado apropiarse mediante métodos ilícitos. Su imponente presencia, extraordinarios modales y su impecable forma de vestir le confieren un estatus de modelo a seguir para cualquier mortal. Por ambición, es capaz de traicionar incluso a sus mejores amigos, entre los que se contaba Miguel, el padre de Salvador. No dudó en engañarlo aprovechándose de Teresa, la esposa de Miguel, a quien enamoró con el único fin de lograr sus objetivos.

Leonardo Acosta es Aldo Suárez en La Influencer. Foto: Caracol Televisión.

Teresa de Sarabia es Marcela Agudelo

Teresa de Sarabia es la madre de Salvador, una mujer de impecables modales y buenas maneras que oculta muchas insatisfacciones. Se casó muy joven con Miguel Sarabia, lo que le impidió vivir plenamente. Con el paso de los años, cometió el error de involucrarse con Aldo, de quien llegó a enamorarse sinceramente. Siempre ha sido una mujer imponente y elegante, por lo que considera que Maritza no es la mujer adecuada para su hijo. Su principal preocupación es el regreso de su hijo, ya que tiene muchos secretos que ocultar.

Marcela Agudelo es Teresa de Sarabia en La Influencer. Foto: Caracol Televisión.

Nibardo Matallana es Carlos Camacho

Es el padre de Maritza. Durante toda su vida se ha dedicado a vender seguros de la vieja usanza, como visitador, con maletín y formularios en papel, viajando en autobús y a pie. Así ha intentado sostener a su familia, compuesta por Yesenia y sus tres hijos: Castor, Polo y María Isabel, Maritza. Aunque es responsable y trabajador, Nibardo no ha tenido mucho éxito. Además, es un poco inseguro, y a menudo le cuesta tomar decisiones para evitar conflictos. Por esta razón, flaquea ante sus hijos cuando debe ejercer autoridad, delegando esas funciones en su pareja.

Carlos Camacho es Nibardo Matallana en La Influencer. Foto: Caracol Televisión.

Fabricio Romero, Peluche es Camilo Amores

Fabricio es el mejor amigo de Maritza. Es su confidente, su paño de lágrimas y también el amigo que la aterriza y reprende cuando es necesario. Es leal hasta la muerte con sus amigos y con todos en general. Aunque a veces le cuesta mantener la boca cerrada, no lo hace con mala intención. Es homosexual; algunas de sus actitudes, bastante sutiles, lo delatan, aunque no es algo de lo que se avergüence, a pesar de haber sido rechazado por su propia familia. Desde entonces, ha tenido que defenderse con los trabajos que consigue para sobrevivir. Asume con ironía sus desventuras y se esfuerza por ser responsable con las oportunidades que se le presentan.