Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Pelea entre Cami y Sathya del Desafío: VIDEO de su enfrentamiento en el 'ring de boxeo' y resultado

Pelea entre Cami y Sathya del Desafío: VIDEO de su enfrentamiento en el 'ring de boxeo' y resultado

Sathya habría invitado públicamente a Cami a "resolver sus diferencias". Aunque la bogotana había asegurado que ella sí sabía comunicarse para solucionar problemas, aceptó el enfrentamiento.

Así fue la pelea de boxeo entre Cami y Sathya, exparticipantes del Desafío 2025.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 12:08 p. m.

