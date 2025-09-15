Pelea entre Cami y Sathya del Desafío: VIDEO de su enfrentamiento en el 'ring de boxeo' y resultado

Cami y Sathya han sido algunas de las Súper Humanas del Desafío del Siglo XXI que han demostrado que no tienen una buena relación debido a los roces que llegaron a presentar en la competencia. A inicios de septiembre, la exintegrante de Omega le hizo una invitación a la excapitana de Alpha para que se enfrentaran en un ring de boxeo y, aunque esto parecía un encuentro alejado, finalmente tuvo lugar el pasado15 de septiembre en pleno programa transmitido en ditu.

Sin embargo, no se trató de una pelea de boxeo, sino de un verdadero desafío. Las jóvenes se vistieron como todas unas boxeadoras y pusieron a prueba sus habilidades para desarrollar actividades incluso cuando tenían las manos completamente ocupadas. Durante el primer round, ambas tuvieron que pelar la mayor cantidad de bananos mientras llevaban puestos unos enormes guantes, actividad que dejó como vencedora a Sathya luego de que hiciera una remontada que tomó por sorpresa a su contrincante.

A pesar de su derrota, Cami no desaprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta a su compañera: "Cuando no es tan maduro es duro duro de entender", expresó.

En el segundo round, la nutricionista se desquitó, pues logró cumplir con el reto en la menor cantidad de tiempo posible. Allí, básicamente debían enhebrar una enorme aguja mientras llevaban también unos guantes, pero esta vez en tamaño normal. La joven logró conseguir la victoria gracias a la técnica que utilizó, demostrando de esta forma que también se considera una jugadora fuerte.

Las reacciones ante este enfrentamiento deportivo no se hicieron esperar, pues muchos usuarios de Internet tomaron el hecho con buen sentido del humor: "Se ven maravillosas las dos", "Cuando hablaban de ir a los guantes pensé que se iban a dar en la cara", son algunos de los mensajes que se destacan.

La rivalidad entre ambas inició luego de que Sathya asegurara en El Cubo de Eliminados que Cami no quería que ella regresara del Desafío a Muerte. Al salir de La Ciudad de las Cajas, la joven la desmintió y aseguró que la consideraba como una mujer fuerte, añadiendo que esa fue la razón por la cuál la eligió para integrar la escuadra morada.

