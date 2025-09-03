Así se vivió el lanzamiento a medios de La influencer, la historia que llegará pronto

La influencer, la nueva serie producida por Caracol Televisión y que promete seducir a millones de televidentes, fue presentada a los medios de comunicación.

Mira también: A Caracol Televisión llegará muy pronto La influencer, una historia para darle like



La cita fue en Cinemark del centro comercial Atlantis a donde acudieron diferentes periodistas de todo el país y parte del elenco, incluyendo a Mariana Gómez, su protagonista; Andrea Guzmán, Carlos Camacho, Felipe Calero, Luna Baxter, Marcela Agudelo, Edwin Maya y Viviana Santos. También estuvieron presentes los directores Andrés Marroquín y Daniel Arenas Samudio, así como Héctor Rodríguez, libretista, quienes compartieron sus expectativas sobre este proyecto.​

Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar, en exclusiva, del primer capítulo de la serie, seguido de una sesión de entrevistas donde el elenco reveló emocionantes detalles sobre la historia.

Publicidad

La influencer, una historia con tintes de humor muestra la vida de María Isabel Matallana, conocida como <<Maritza>>, una joven que se esfuerza por hacerse un nombre como influenciadora en las redes sociales.​

Publicidad

Para cerrar el evento, los asistentes disfrutaron de un almuerzo en una exclusiva pizzería al norte de Bogotá como homenaje a la temática de la serie que se desarrolla en este ambiente. ​

La influencer, una historia para darle like, que muy pronto llegará a las noches de Caracol Televisión, de lunes a viernes a las 9:30 p. m.

