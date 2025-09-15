Protagonista de 'Casper' luce irreconocible 30 años después de grabar la exitosa película

Una de las películas infantiles más recordadas de los años 90 e inicios de los 2000 es 'Casper', la cinta que narra la historia de un amor imposible entre una niña y un fantasma que termina tomando su forma humana por un par de horas. Esta producción fue protagonizada por el actor canadiense Devon Sawa, quien se convirtió en el amor platónico de muchos televidentes durante el lanzamiento y la época en que este proyecto fue exitoso.

Sawa es un destacado actor nacido el 7 de septiembre de 1978, por lo que a la fecha (2025) tiene 47 años y una extensa trayectoria en el mundo cinematográfico, pues ha tenido la posibilidad de participar en otras películas de la talla de 'Destino final' (en dos entregas), 'Conspiración explosiva', 'Jóvenes aventurero' y 'Los pequeños gigantes'. Años después, se convirtió en una de las figuras más recordadas en la escena musical al participar en el video de 'Stan', una de las canciones más famosas de Eminem. Mira acá el clip:

En su cuenta oficial de Instagram recoge casi 400 mil seguidores, a los que no duda en mostrarles cómo es su preparación para cada personaje y el detrás de cámaras de algunas escenas. De hecho, en varias oportunidades ha aceptado colaboraciones en donde hacen referencia a su papel de Casper en la película infantil, demostrando de esta forma que no le molesta que aún lo recuerden por esta interpretación que hizo cuando tan solo era un niño.

Devon también ha sido muy sincero respecto a las películas de acción que ha hecho, pues ha contado con el apoyo de dobles de acción para poder ejecutar algunas escenas que pueden llegar a ser riesgosas.

En 2010 se casó con Dawni Sahanovitch y tuvo dos hijos, desde allí su vida ha estado enfocada mayormente en su rol como padre de familia, aunque no ha dejado cien por ciento su trabajo en las artes escénicas. En redes sociales acostumbra a presumir su vida familiar y los recuerdos que tiene acerca de sus años dorados en el cine, recibiendo a diario múltiples mensajes de admiración por parte de sus seguidores.

