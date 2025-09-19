María C estaba lesionada en el Desafío, pero no se había dado cuenta: “uno se acostumbra al dolor”

La salida de María C del Desafío Siglo XXI dio mucho de qué habla por los roces que vivió dentro de Omega y porque en varios episodios declaró que quería renunciar. Ahora llamó la atención por una revelación inesperada: estuvo lesionada en la competencia sin saberlo.

Lesión de María C en el Desafío

En el programa El Sentenciado del Siglo, la Reina Internacional del Joropo y la Belleza Llanera contó que muchos especularon si había cedido el cupo a su compañera Miryan, sin embargo, también relato que se dio cuenta de que llevaba semanas compitiendo con una fractura.



“Yo me metí tanto en mi juego, yo tiraba y tiraba y hubo un momento en que me cansé, volteé a ver que era Miryan. Yo había pensado en el castigo, que si Manuela era la elegida yo iba a dar un paso al costado porque físicamente estaba desgastada, no me cabía un solo morado en el cuerpo y además tengo fracturado un dedo”, contó.

La joven precisó que se trataba del hallux, el "dedo gordito" del pie, y que llevaba tres ciclos con la fractura sin notarlo: “Uno se acostumbra a vivir con el dolor, pero así es allá: si le duele, siga, aquí no puede parar”.

Respecto a lo sucedido en la prueba, aclaró que al ver a Miryan angustiada decidió animarla: “Al verme con Miry, al verla desesperada, yo le dije ‘Tira’, y ella puso primero que yo. Yo no le regalé nada a nadie, cada quien hace su pista como la tiene que hacer”.

María C respondió a comentario de Valentina sobre su cuerpo

En una transmisión en vivo posterior a su salida, María C también abordó los comentarios que Valentina hizo sobre su físico. La llanera explicó que nunca se refirió al cuerpo de sus rivales y que, cuando opinó, fue únicamente sobre un peinado que le pareció poco favorecedor.

“Yo no dije ‘las niñas de Alpha son…’. No, no, no. Los peinados no me gustaban, pero es como cuando tú dices: ‘María C, no me gusta ese jean’, y yo digo: ‘A mí me encanta’. Son gustos. Pero que en pleno siglo XXI alguien diga que esta mujer parece una nevera, que está gorda o flaca… ¿qué es eso? ¿qué es esa inmadurez?”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado a la sororidad entre mujeres: “Tanta violencia que recibimos nosotras a diario como para que entre nosotras mismas nos estemos tirando”.

