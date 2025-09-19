En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / María C estaba lesionada en el Desafío, pero no se había dado cuenta: “uno se acostumbra al dolor”

María C estaba lesionada en el Desafío, pero no se había dado cuenta: “uno se acostumbra al dolor”

Tras su eliminación en el Box Negro contra Miryan, Katiuska, Valentina y Manuela, la joven recordó que compitió durante varios ciclos con una lesión, pero que no era consciente.

