La Venganza de Analía 2: la gran final arrasó en rating en su último capítulo

El 12 de setiembre los colombianos pudieron disfrutar de la gran final de La Venganza de Analía 2 y durante 67 capítulos, en la historia se dieron giros inesperados para todos los personajes, los cuales complicaron la vida de su protagonista y mantuvieron en vilo a la audiencia.

La producción, protagonizada por Carolina Gómez, Marlon Moreno y Paola Turbay, congregó en promedio a más de 4 millones de personas.



La Venganza de Analía 2

En esa segunda temporada, Guillermo León Mejía, herido en su orgullo, logró salir de prisión y volvió a la política con un solo objetivo: vengarse de Analía y convertirse en presidente. Para detenerlo, Analía arriesgó su vida enfrentándose no solo a él, sino también a su nueva aliada, la implacable Paulina Peña. En aquel momento debió ser más astuta que nunca para proteger a los suyos y evitar que Mejía cumpliera su plan de destrucción y poder.



Elenco de La Venganza de Analía 2

La venganza de Analía fue una serie producida por CMO para Caracol Televisión, dirigida por Camilo Vega y Mónica Botero. Fue escrita por Leonor Sardi y María Clara Torres, y contó con un gran reparto: Juliana Galvis, Andrea Gómez, Edwin Maya, Ana Wills, Helena Mallarino, Viviana Santos, Felipe Calero, Ana María Sánchez, Alejandro Gutiérrez, Manuel Prieto, entre otros.

Qué pasó con Guillermo Mejía en La Venganza de Analía 2

Guillermo se reunió con Peña para hacerle jurar que continuaría con su plan de venganza en contra de Guerrero. Allí mismo, la mujer le entregó unas ampolletas que contenían veneno, las cuales serían inyectadas a la estratega política. Durante el encuentro, Guillermo intentó atacar contra su hija; sin embargo, fue interrumpido por su yerno, quien le quitó la aguja de las manos y sostuvo con él una intensa pelea.

Destruido por los golpes, Guillermo ejecutó su plan, pues decidió aplicarse él mismo la otra jeringa que tenía guardada en el bolsillo, acabando con su propia vida mientras Paulina observaba toda la escena a través del visor de su arma.

“Le has hecho creer a todo el mundo, a todos los que quieres que los amas, pero tu única razón de existencia soy yo. Yo me pudro en el infierno, tú en vida”, fueron las últimas palabras que le dio a Analía.

