La Venganza de Analía 2: la gran final arrasó en rating en su último capítulo

La Venganza de Analía 2: la gran final arrasó en rating en su último capítulo

La Venganza de Analía, una segunda vuelta por la justicia, cerró el viernes 12 de septiembre su emisión en Caracol Televisión con resultados: 7,3 puntos de rating y 40.4 de share.

La Venganza de Analía 2: la gran final arrasó en rating con millones de televidentes.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:08 p. m.

