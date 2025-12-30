Publicidad

Qué encontraron en la tumba de B-King y qué pasó con su lápida

B-King fue reportado como desaparecido en México y posteriormente hallado sin vida en septiembre de 2025 junto a DJ Regio Clown. Ahora, su hermana mostró cómo está su tumba en el mes de diciembre.

Hermana de B-King encontró curioso objeto en la tumba del artista y preguntó quién lo dejó

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
Hermana de B-King encontró curioso objeto en su tumba.