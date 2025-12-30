Hermana de B-King encontró curioso objeto en la tumba del artista y preguntó quién lo dejó

El pasado 22 de septiembre de 2025 se confirmó el fallecimiento del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, una noticia que conmocionó al país, pues el artista fue dado de baja en México junto a su colega Regio Clown.

Mira también: Mamá de B-King conmueve con mensaje tras un mes de su muerte: ‘Una eternidad de silencio’



Qué encontraron en la tumba de B-King

Ahora, volvió a llamar la atención un hecho relacionado con su memoria. El 28 de diciembre, su hermana Stefanía Agudelo visitó su tumba y compartió en redes sociales lo que encontró allí: un vapeador sobre la lápida.



A través de sus historias de Instagram, Stefanía publicó una imagen del lugar, adornado con flores de colores, y expresó su sorpresa por el objeto que no esperaba encontrar.

“Vine a visitar a mi hermano. Gracias a todas las personas que lo visitan, que le dejan flores y globos, los amo. Quiero saber quién le dejó el vape”, escribió, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

Además, aclaró una de las preguntas más frecuentes que recibe: por qué aún no habían instalado la lápida. Según explicó, estaban esperando a que la tierra se asentara correctamente y confirmó que en enero finalmente se la pondrán.

Palabras de Adriana Salazar en su primera Navidad sin B-King

La mamá del cantante de música urbana apareció este 25 de diciembre en plataformas digitales para recordar con cariño a su hijo y mostrar cómo su familia enfrenta el duelo.





Por medio de un video en el que recopiló algunos de los mejores momentos que vivió junto al artista, Adriana Salazar compartió un mensaje cargado de amor y fortaleza:

Publicidad

“❤️‍🩹🤍🕊️🤴🏼 Solo decir que me sostengo desde el amor más grande que existe porque el alma de Bay vive en otra dimensión de luz y paz. El dolor me ha transformado; sigo respirando, amando y avanzando. Él camina conmigo y nada nos separa. Tengo la certeza de que nos volveremos a encontrar. #VidaEterna. Te amaré por siempre”.

Mira también: Mamá de B King dice cómo es su relación con su exnuera Marcela Reyes, tras muerte del DJ