Cuándo es el reencuentro de Aida Victoria Merlano y Westcol: dónde y cómo verlo

La influenciadora y el streamer, quienes tuvieron una relación sentimental, despertaron todo tipo de comentarios al anunciar que harán una transmisión en vivo el próximo 1 de enero.

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos otra vez: fecha y hora de su reencuentro en un stream

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 30 de dic, 2025
Stream de Aida Victoria Merlano y Westcol.