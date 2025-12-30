Aida Victoria Merlano y Westcol juntos otra vez: fecha y hora de su reencuentro en un stream

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Westcol fue una de las más mediáticas de 2024 y dio mucho de qué hablar. Tras poner fin a su relación, se desató una ola de comentarios, indirectas, enfrentamientos públicos e incluso insultos que mantuvieron a ambos en el centro de la conversación digital durante meses.

Ahora, la influenciadora y el streamer vuelven a ser noticia luego de anunciar que se reencontrarán en una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. El esperado encuentro estaría programado para el próximo 1 de enero de 2026, según lo anunciaron ambos en redes sociales, donde compartieron un flyer con la frase: “Todo tiene una explicación”.

El stream se transmitiría en vivo el jueves 1 de enero de 2026 a las 6:00 p. m. (hora Colombia), a través del canal oficial de Westcol en Kick.





La expectativa entre sus seguidores ha sido tal que ambos ya se han pronunciado sobre lo que creen que ocurrirá durante el encuentro y cómo se sienten frente a verse nuevamente después de todo lo sucedido.

“La verdad, yo le metí una insultada a Aida muy basta. Yo no sé ni cómo voy a ver a esa mujer a la cara ese día… pero también le voy a decir unas cuantas cosas. Tengo varias preguntas, como que me explique eso de que me mantuvo, eso me dolió”, comentó Westcol.

Por su parte, Aida Victoria Merlano se refirió al tema a través de sus historias de Instagram, donde suma más de ocho millones de seguidores.

“Muchachas, ¿yo cómo voy a ver a ese hombre a la cara después de que dije que comía parado en el mesón de la cocina?, después de haber dicho que ‘yo no tuve la desgracia de parirlo para tenerlo que aguantar’? ¿Y si en realidad solo se quiere vengar?… Igual, yo tengo mucho para decir y me voy a desahogar”, confesó la barranquillera.

Sin embargo, aún existen dudas sobre si el stream realmente se llevará a cabo, ya que el anuncio fue realizado el 28 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de los Inocentes, y hasta el momento no se ha revelado información adicional que confirme el encuentro.

