Posible participante del 'Desafío' conoció a Olímpico antes de ser contactada por el 'reality'

Los fanáticos de Caracol Televisión se llevaron una sorpresa al conocer a la segunda persona que seleccionaron Valkyria y Kevyn para ser parte del equipo Neos que, aunque no está constituido formalmente porque primero debe llegar a tiempo a La Ciudad de las Cajas, ya ha emocionado a muchos con la historia de vida de sus integrantes.

Una de las más recientes deportistas que apareció en pantalla fue Sofía, quien recoge por el momento tres mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Allí acostumbra a publicar contenido relacionado con su pasión por el deporte, pues se le ha visto realizando pistas de obstáculos y haciendo crossfit.

Una de las publicaciones que más llama la atención de su 'feed' es que tuvo la oportunidad de conocer a Olímpico, ganador del 'Desafío Súper Humanos' en 2018, en 2023, lo que demuestra su gran afición por el 'reality' de los colombianos, tal y como lo dio a conocer en el capítulo emitido el pasado 10 de noviembre.

"Cuenta la leyenda que él ha sido el mejor Súper Humano que ha pasado por el Desafío 😍", escribió junto a la 'selfie' que se tomaron.



Quién es Sofía, la mujer que podría llegar al 'Desafío del Siglo XXI'

Es una licenciada en educación física, recreación y deporte, especialista en actividad física de 30 años. Según informó en el exitoso programa, hace parte de la Selección Colombia de físicoculturismo y es tricampeona departamental en atletismo en 5000 y 1500.

Además de ser una deportista de alto rendimiento, es mamá de una niña llamada Yeilin Sofía, de quien se despidió antes de salir rumbos a Tobia, Cundinamarca, y también trabaja como concejal en Planeta Rica, Córdoba.

Ahora se prepara para acompañar a los ganadores de la producción a completar su equipo para ir rumbo a La Ciudad de las Cajas y cumplir con la tarea que les dio Andrea Serna durante el episodio número 88.

