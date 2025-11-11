Yoifer, del 'Desafío 2024', presentó a quién sería su novio y Campanita reaccionó

El pesista olímpico es uno de los Súper Humanos más recordados del 'reality' de los colombianos gracias a su sentido del humor, desempeño en cada uno de los Boxes y calidad humana. El pasado 10 de noviembre, el joven publicó una galería de fotos en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se volvió tendencia, pues presumió del que sería su pareja sentimental.

Mira también: Yoifer llora al conocer a 'Gokú', medallista olímpico y exdesafiante, ¿por qué?



En el carrete de siete fotografías se le observa disfrutando de una actividad acuática en Guatapé y, aunque solo mostró que estaba acompañado de un hombre (se le veían las piernas al sujeto), en redes sociales se conocieron imágenes en donde se aprecia al competidor abrazado a otro hombre que parece ser menor que él.

Allí ambos lucen abrazados y sosteniendo mucho contacto físico, lo que dio pie para que algunos asumieran lo que ha estado ocurriendo.



Publicidad

Mira también: Gokú se pronuncia tras su homenaje en el Desafío: Yoifer explica el motivo de su llanto

Las reacciones ante la confirmación del supuesto noviazgo por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Quede Box arcoíris 🌈 Jajajjaja", "Quedé Beba con tendinitis", "Ser feliz es lo que cuenta ❤️👏", "Excelente persona, excelente personalidad, excelente competidor, excelente humildad, es lo único que me interesa, su vida privada solo es de él ❤️❤️❤️❤️", "Gracias por vivir en libertad , 😍 puro amor 🧡", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Publicidad

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de Campanita, uno de sus compañeros en La Ciudad de las Cajas, que también reaccionó con emoción: "Anonadada 🥰🥺", dijo.

Mira también: ¿Yoifer ya sabía que entraría al Desafío? Desde niño el programa hizo parte de su vida

Por el momento, el joven no ha ofrecido más detalles sobre el tema en redes sociales, por lo que sus seguidores deberán permanecer atentos para conocer si se animará a pronunciarse acerca de su vida personal.

Yoifer Andrés Lemus destacó en el reality de los colombianos principalmente por la fuerza. Durante su paso por Tobia, Cundinamarca, habló abiertamente sobre la situación económica por la que atravesó en su niñez y cómo terminó siendo criado por sus abuelos.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.