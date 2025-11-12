Último 'post' del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en fatal accidente

Familiares, amigos, colegas y seguidores de Jhon Freddy Martínez lamentan el fallecimiento del reconocido actor, quien sufrió un accidente de tránsito que tuvo lugar en el sector conocido como Los Troncos en Piedecuesta, Santander. El hecho ocurrió junto en el cruce de un semáforo, pues fue abordado por una camioneta mientras él se desplazaba en su motocicleta.

Por el momento, el caso se encuentra en disposición de las autoridades, quienes están evaluando si fue una irresponsabilidad del actor o del conductor del otro vehículo.



Cuál fue la última publicación de Jhon Freddy Martínez antes de morir

En su cuenta oficial de Instagram, el actor había publicado poco tiempo antes un video que demostraba el proyecto en el que había estado trabajando en las últimas semanas. El hombre de 39 años publicó el tráiler del videoclip 'Pon a sonar las rolas', del cuál él fue el director y en el que también realizó algunos cameos.

Este proyecto estaba programado para salir el 12 de noviembre; sin embargo, no se sabe si se reagendará la fecha de lanzamiento teniendo en cuenta los más recientes hechos.



Muchos usuarios de Internet se han tomado justamente las últimas publicaciones para reaccionar a la noticia de su fallecimiento: "Descansa en paz, gran ser humano😔", "Que descanse en paz tremendo amigo y ser humano 🥹❤️✨", "Descansa en paz, gracias por dejarnos tu última obra 🙌", "Eras muy talentoso... John", "Era una buena persona, vuela alto Jhon Freddy Martínez", "Eras muy talentoso y estabas muy orgulloso de todo que hacías, Dios lo tenga en su santa gloria", son algunos de los mensajes que se destacan.

Otro de los más recientes videos que compartió en la misma red social muestra cómo realizaba los ensayos para la grabación de algunos comerciales, demostrando de esta forma su pasión por la actuación, las cámaras y las artes escénicas.

A lo largo de su feed, publicó los proyectos en los que tuvo la oportunidad de estar; sin embargo, también llamó particularmente la atención por haber conocido a Julián Caicedo y Julio Pachón, dos de las grandes figuras del entretenimiento en el país.