Caracol TV  / Actualidad  / Último 'post' del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en fatal accidente

Último 'post' del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en fatal accidente

Martínez falleció luego de sufrir un accidente el Santander mientras se movilizaba en una motocicleta. Pese a que fue trasladado a un centro de salud, no sobrevivió por la gravedad de las heridas.

