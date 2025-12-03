Sara Corrales confirmó si tendrá niño o niña: ya le puso nombre

A través de un video en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, Sara Corrales reveló que tendrá una niña. En aquel clip no podía contener su felicidad, porque muy pronto conocerá a su primera hija, la que ha esperado por tanto tiempo.

Sara Corrales, de Vecinos, tendrá una niña

La actriz de 'Vecinos' confirmó que su hija se llamará Mila. Para afirmar que la pequeña tendrá ese nombre, hizo una fiesta por todo lo alto, en donde los invitados decían qué creeían qué genero podría ser el del bebé. Frente a esto, Corrales no dudó en poner una emotiva descripción.



"Hoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas", empezó diciendo.

Posteriormente, dio unas palabras para agradecerle a la vida por esta pequeña que pronto llegará a este plano terrenal. Adicionalmente, volvió a reiterar que su hija se llama Mila y que está muy feliz con la bebé que viene en camino, dado que es la priemra vez que se convertirá en mamá.





"En este video verán la emoción pura: risas, colores, abrazos y la alegría de celebrar que una pequeña alma nos eligió para ser sus papás. Ojalá este anuncio les llene el corazón tanto como a nosotros. Mila ya es parte de nuestra historia. ¡Bienvenida, mi niña hermosa!", afirmó.



Sara Corrales y Damian Pasquini

Sara Corrales y Damian Pasquini ya se casaron y desde entonces han compartido en redes la alegría que les dejó ese día tan especial. Familiares y amigos estuvieron presentes para acompañarlos en una celebración que, sin duda, quedará grabada en el recuerdo de todos.

Durante la fiesta, la actriz eligió la canción ‘Qué suerte tenerte’, de Fonseca, para bailar con su esposo. Esto motivó al artista bogotano a unirse al homenaje con un mensaje cargado de emoción para la pareja, además de interpretar un fragmento de la canción como gesto de agradecimiento.