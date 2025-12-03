Publicidad

Sara Corrales confirmó si tendrá niño o niña: ya le puso nombre

Sara Corrales compartió el momento exacto en el que reveló si tendrá niña o niño. Al revelar su género, los seguidores no dudaron en reportarse y felicitarla por esta etapa que empieza.

Sara Corrales confirmó si tendrá niño o niña: ya le puso nombre

Sara Corrales compartió el momento exacto en el que reveló si tendrá niña o niño. Al revelar su género, los seguidores no dudaron en reportarse y felicitarla por esta etapa que empieza.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 3 de dic, 2025
Sara Corrales confirmó si tendrá niño o niña: ya le puso nombre