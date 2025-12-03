Publicidad

Palabras del novio de Kathe a la Súper Humana del 'Desafío' antes del reencuentro - CaracolTV

Novio de Kathe, embarazada del 'Desafío', reapareció y envió mensaje tras su eliminación

Durante el capítulo 104 del reality de los colombianos, Andrea Serna confirmó que la integrante de Neos marcó historia al ser la primera mujer embarazada en el programa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de dic, 2025
Qué le dijo el novio de Kathe a la Súper Humana del 'Desafío' antes del reencuentro.