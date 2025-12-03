Novio de Kathe, embarazada del 'Desafío', reapareció y envió mensaje tras su eliminación

Luego de someterse a un chequeo general y de practicarse una prueba de sangre, la Súper Humana se enteró el pasado 2 de diciembre que se encuentra en la dulce espera de un bebé. Fue Andrea Serna la encargada de anunciarles la noticia a los demás equipos en La Ciudad de las Cajas, quienes se mostraron emocionados ante la llegada del primer mini-desafiante.

Según explicó la conductora, la integrante de Neos y Roldán debían abandonar La Ciudad de las Cajas debido al estado de la joven, quien ahora debe enfocarse más que nunca en su embarazo.



Novio de Kathe reaccionó a su eliminación del 'Desafío' por embarazo

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Nicolás Acevedo dejó ver que se encuentra más que emocionado ante la posibilidad de volver a tener cerca a su pareja, con quien lleva aproximadamente tres años de relación y tienen planeado casarse y formar una familia.

"Mis dos bebés vienen en camino", escribió junto a tres videos que reporteó del episodio número 104.





Kathe empezó a sospechar de un posible embarazo cuando se encontraba en la casa Neos, pues Sofía estaba comiendo pescado. Según explicó, este olor le causaba náuseas; a esto se le suma el hecho de que tenía un retraso en su periodo, lo que rápidamente generó alerta en su compañera, quien aseguró que estos eran puros síntomas de que estaba en la dulce espera.

La joven se practicó una prueba de embarazo de farmacia que arrojó un resultado positivo, por lo que poco después tuvo que ir a la unidad médica del programa para confirmar la noticia.

Kathe fue convocada al 'Desafío' por Valkyria y Kevyn, quienes pasaron por Puerto Boyacá y se enteraron de su pasión por el deporte, así como también de lo fanática que era de la producción de Caracol Televisión desde hace varios años.

