Equipo de Valentina, del Desafío, aclara su situación sentimental antes de ingresar al reality

Recientemente, el equipo de Valentina, la participante del Desafío Siglo XXI, emitió un comunicado en el que aclaró todo el tema de su situación sentimental antes de ingresar al programa de los colombianos. Allí dejó claro todo sobre esos asuntos del corazón de los que se han hablado.



Valentina, del Desafío, aclara su situación sentimental

En primera medida, indican que al entrar al reality, lo hizo con total transparencia y en condición de soltera. “En ningún momento mantenía una relación sentimental, ni existía compromiso alguno que condicionara o limitara su participación en el programa”, empezó diciendo el texto.



Más delante, indican que es comprensible que durante el espacio televisivo se mencionen diversas historias del pasado, pero que frente al tema en el que se habla de un “casi algo de dos meses”, especifica el comunicado que no se trató de una relación formal ni de un compromiso afectivo.

“Antes de su ingreso, Valentina se ocupó de dejar todo en claridad y en su lugar, con el fin de evitar malentendidos y vivir esta experiencia sin asuntos pendientes en el ámbito personal. Su decisión de participar estuvo guiada por la sinceridad, responsabilidad y el respeto hacia sí misma como hacia las personas involucradas”, añadió el equipo en aquel texto.

Finalmente, especifican que este será la única manera en la que la integrante de Alpha habla al respeto. “En consecuente, reitera que ingresó al reality completamente soltera, con el corazón libre y enfocada en aprovechar al máximo esta oportunidad”, finalizaron.

Es de destacar que, recientemente, fue eliminado Lucho, de Alpha. Por lo cual, ese día que perdió en el Desafío a Muerte, en el Box Negro, Andrea Serna le preguntó cómo reacciona este hecho, dado que, no lo volverá a ver hasta que salga de la competencia. Estas fueron sus palabras de despedida hacia él.

“La verdad estoy muy conmovida por su salida, pero estoy feliz porque en este tiempo he conocido una persona maravillosa. Le dije que cuando saliéramos nos íbamos a terminar de conocer más y construir lo que habíamos hecho acá en el Desafío”, puntualizó al frente de todos sus compañeros.

