Quién es el nuevo eliminado del Desafío 2025: Leo, Potro, Camilo, Lucho y Rata se enfrentaron

Los participantes del Desafío del Siglo XXI atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Negro para ver la contienda protagonizada por Leo y Lucho de Alpha; Camilo y Potro de Omega, así como también Rata de Gamma.

Mira también: Quién es la mamá de Cris, del Desafío: la historia detrás de por qué tenían una "mala" relación



Luego de conocer la identidad de El Elegido, los concursantes se sentaron en las gradas para observar el rendimiento de sus compañeros, quienes pusieron a prueba sus habilidades para la fuerza, la puntería, la resistencia y la agilidad.

Mira también: Conoce al hermano de Juan, capitán de Omega del Desafío: también entrena y es modelo



Quién quedó eliminado del Desafío del Siglo XXI

Lucho, de Alpha, quedó eliminado del juego luego de convertirse en el único participante que no logró pasar la línea de llegada. El joven no solo deja un gran vacío competitivo en su escuadra, sino también emocional en Valentina, pues, a pesar de que no tenían una relación, sí habían logrado un acercamiento significativo.

Camilo fue el primero en terminar el circuito, seguido de Rata, Potro y Leo. La definición fue una etapa crucial en este enfrentamiento, pues no solo debieron intentar en varias oportunidades lograr su objetivo, sino que también debieron trabajar bajo presión teniendo en cuenta que su derrota en la arena implicaría ir directamente a El Cubo de ditu.

Publicidad

Lucho se convirtió en el primer sentenciado del séptimo ciclo del Desafío ya que recibió la temida prenda por haber incumplido con la tarea que le dejó la producción al nombrarlo El Elegido. El joven debía lograr que una de las nuevas integrantes de Alpha (Valentina, Deisy o Tina) portara el chaleco de sentencia; sin embargo, él se negó a cumplir con este propósito dado que no quería realizar alguna acción que fuera en contra de sus compañeros y que pudiera perjudicarlos a todos como grupo.

Mira también: FOTOS: El deporte que no sabías que practicaba Rosa antes de entrar al Desafío

Publicidad

Durante su despedida, Lucho aprovechó para agradecer la oportunidad que tuvo de estar en La Ciudad de las Cajas mostrando su talento y les dejó un poderoso mensaje a sus colegas para que se mantengan enfocados en el juego y luchando por su permanencia en la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.