Quién era El Elegido del Desafío: logró cumplir su misión y se llevó 10 millones de pesos

Con la llegada de cada eliminación en el Desafío del Siglo XXI, los participantes también experimentan una sinsabor al conocer el nombre de El Elegido. En esta ocasión, Andrea Serna se reunió con los participantes durante el capítulo 38 para conocer quién era la persona seleccionada por la producción para llevar a cabo una tarea durante el séptimo ciclo.

Quién era El Elegido del Desafío

Serna les preguntó a los Súper Humanos si tenían sospechas sobre El Elegido y, al ver que ninguno quiso pronunciarse al respecto, la presentadora le pidió a esta persona en cuestión que saliera a la luz.

En ese orden de ideas, Tina, integrante de Alpha, dio un paso adelante y confesó que ella era la encargada de llevar a cabo la tarea durante los últimos días. Según explicó, recibió instrucciones claras para dormir sola mientras su equipo tuviera las camas en La Ciudad de las Cajas.

“Yo comparto cama con Ele y pues como que en un momento me tocó mirar qué le podía decir para ver si me daba el espacio de poder estar sola en la cama. Él me dijo como ‘me voy a ir a la sala únicamente si no hay luz'. Nosotros perdimos Sentencia y Servicios, entonces bueno, se fue para la sala”, explicó la competidora frente a sus compañeros.

Por haber cumplido con esta misión, Tina se llevó la suma de 10 millones de pesos que no hacen parte del juego, sino que van directamente a su cuenta de ahorros, por lo que no se verán comprometidos en el pago de los arriendos o demás dinámicas que se lleven a cabo dentro de la producción de Caracol Televisión.

Es necesario mencionar que Tina logró este reto durante el capítulo 35 del reality, cuando se sentó con Eleazar y, tranquilamente, le solicitó que la dejara dormir sola en la cama. A pesar de que él se negó al principio, argumentando que prefería priorizar si bienestar físico, pronto terminó accediendo debido a que deseaba que ella estuviese cómoda.

