Katiuska volvió a pasarse con el bloqueador en el Desafío y las reacciones no se hicieron esperar

Katiuska se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 40 del Desafío del Siglo XXI no solo debido a que reveló que se casó en secreto en 2024, sino también porque abusó del bloqueador facial, o por lo menos así lo afirmaron varios usuarios de Internet que seguían la transmisión del episodio y reaccionaban en vivo a través de redes sociales como X (anteriormente Twitter).

Pero que tenía Katiuska en la cara jajajajajaja #DesafioXXI #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/sD0cxcbjKd — Liliana Rueda Rueda (@LilianaRdaR) August 29, 2025

La excapitana de Omega lució el rostro completamente blanco por el exceso de producto y también los labios fucsias, lo que generó todo tipo de comentarios en la red. Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que la joven divide opiniones por su maquillaje, pues en un Box de Aire también se habría pasado con los polvos y el labial.

“Oigan, por qué nadie le dice a Katiuska que se pasa con la base”, “ese maquillaje qué, cada día está peor”, “amigas, si son blancas, no se pinten los brazos de café”, “Katiuska diga qué bloqueador es para no comprarlo”, “Katiuska tiene trabajo asegurado de mimo”, son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.

El paso de Katiuska por el Desafío del Siglo XXI

Katiuska es una de las Súper Humanas más destacadas del reality de Caracol Televisión no solo por su desempeño en cada uno de los Boxes, sino también por su dominante personalidad. La joven quedó como capitana de los rosados cuando Julio abandonó La Ciudad de las Cajas, por lo que ha hecho todo lo posible por encaminar a sus compañeros a un punto avanzado del juego.

Sin embargo, en los últimos episodios ha sido fuertemente criticada debido a las decisiones que toma junto a Juan en el programa, pues sus colegas consideran que se están aprovechando de su poder para sacar ventaja. Según han informado en varias oportunidades, creen que los Chalecos de Sentencia deben ponerse de acuerdo al desempeño de cada jugador y, como se consideran buenos deportistas, han planteado que todavía no ha llegado du turno de defender su espacio en el formato.

