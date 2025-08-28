Publicidad

Katiuska volvió a pasarse con el bloqueador en el Desafío y las reacciones no se hicieron esperar

La excapitana de Omega en el Desafío del Siglo XXI dio de qué hablar en el capítulo 40 al aparecer en cámara con el bloqueador facial recién aplicado, pues lució mucho más pálida de lo normal.

Katiuska generó risas en redes sociales por su uso excesivo del bloqueador en el Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 28, 2025 09:23 p. m.