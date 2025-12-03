Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Cómo ver el Wrapped de Spotify 2025 y qué novedades hay este año - CaracolTV

El resumen de tu año musical en la plataforma ya está disponible. Estas son las novedades que encontrarás este 2025 y las nuevas experiencias que podrás disfrutar.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Wrapped de Spotify 2025: cómo verlo y saber si te salió música de 'La Reina del Flow'

El resumen de tu año musical en la plataforma ya está disponible. Estas son las novedades que encontrarás este 2025 y las nuevas experiencias que podrás disfrutar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Cómo y cuándo ver el Wrapped de Spotify este 2025.