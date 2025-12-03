Wrapped de Spotify 2025: cómo verlo y saber si te salió música de 'La Reina del Flow'

El 2025 está llegando a su fin y Spotify ya lanzó el Wrapped para le eches un vistazo y conzcas cómo se escuchó tu año musical. En esta ocasión, los usuarios tendrán la posibilidad de conocer cuáles fueron los artistas más escuchados, quiénes fueron sus podcasters favoritos y cuántos minutos de reproducción tuvieron en el año.

Para ingresar a esta herramienta debes tener al día la aplicación; por lo que debe ingresar a Google Play o iOS para saber si tiene alguna actualización pendiente. También puedes ingresar al sitio web para conocer directamente la información spotify.com/es/wrapped.



Novedades sobre el Wrapped de Spotify 2025

La primera novedad para este 2025 es que podrás conocer cuál es tu 'Edad sonora', pues la aplicación hará un análisis sobre la procedencia de las pistas y asignará una edad para cada usuario de acuerdo con los datos recopilados.

Por otro lado, se encuentra la opción llamada 'Carrera de artistas'. Allí, cinco cantantes favoritos deberán enfrentarse en una carrera visual en la que mes a mes lucharán por el primer puesto de tu lista.





Los 'Clubs' se suman a esta dinámica para comparar patrones de música con otros oyentes y así crear comunidades de acuerdo con las vibes de cada una de las canciones. En este sentido, añadirá a cada uno a grupos con nombres peculiares, los cuáles se encargarán de definir cuál es la personalidad musical de cada usuario.

Finalmente, quienes revisen su Wrapped de Spotify tendrán la opción de realizar un test de conocimiento en donde tendrán que adivinar cuál fue su canción más reproducida durante los últimos 12 meses.



'La Reina del Flow' en Spotify

La producción de Caracol Televisión que está cada vez más cerca de lanzar su tercera temporada tiene su propia lista de reproducción en la plataforma musical con la banda sonora de las diferentes ediciones de la serie.

Allí se destacan canciones como 'Fénix', 'Familia', 'Injusticia', 'Nueva vida', 'Perdóname', 'Reflejo', 'Si te encontré', entre otros éxitos musicales que han tenido gran acogida entre los usuarios de Internet y los fanáticos de la producción que residen no solo en Colombia, sino también en diferentes partes del mundo.