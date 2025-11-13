Al borde de las lágrimas: Silvestre Dangond recibió premio en los Latin Grammy 2025 muy conmovido

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella ganaron el Latin Grammy a Mejor Álbum Cumbia/Vallenato por 'El Último Baile' este 13 de noviembre, durante la preceremonia realizada en Las Vegas, Estados Unidos.

Mira también: 🔴EN VIVO LATIN GRAMMY 2025: presentaciones y premios para los colombianos



Minutos después de entregarle a Andrés Cepeda su gramófono por Mejor Álbum Pop Tradicional, Silvestre subió al escenario para recibir el suyo y se mostró profundamente conmovido, al borde de las lágrimas.

Estas fueron sus palabras:

“Estoy muy contento, gracias a mi compadre Juancho. Cuando tomamos la decisión de reencontrarnos después de 13 años para hacer un álbum, lo hicimos como muestra de que nos une la música y el amor, sin ninguna pretensión. Le regalamos esto a una generación que quería vernos y no había podido.Los silvestristas nos están regalando cosas muy hermosas. La música me ha llevado a muchas partes y a vivir muchas emociones… Nada, Juancho, te quiero mucho”.



Publicidad

Al final, se dio un fuerte abrazo con Juancho, el legendario acordeonero que ha sido pieza clave en su camino al éxito.



La dedicatoria de Andrés Cepeda en los Latin Grammy 2025

El bogotano recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por su disco ‘Bogotá’, y en la ceremonia interpretó justamente el tema que le da título al álbum.

“Caray, el año pasado me faltó alguien y casi me matan”, dijo bromeando antes de agradecer:

Publicidad

Mira también: Dos nuevos premios para Caracol Televisión: 'Desafío XX' y 'Pedro El Escamoso' brillaron

“Gracias a Andrés Torres y Mauricio Rengifo; a mi equipo de Warner Colombia; a mi esposa Eliza por la inspiración y la paciencia; y a mi mánager de 32 años. Gracias por regalarme esta belleza de álbum y estas bellezas de canciones”.

Carolina Cruz, Doble U y Manolo Bellón, presentadores de la transmisión por Ditu, celebraron este triunfo y destacaron la sólida carrera del artista, recordando incluso sus inicios en Poligamia.