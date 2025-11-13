En vivo
Al borde de las lágrimas: Silvestre Dangond recibió premio en los Latin Grammy 2025 muy conmovido

El artista vallenato recibió su Latin Grammy junto con Juancho de la Espriella y la voz se le entrecortó en sus palabras de agradecimiento.

