¿Ya salió 'Stranger Things 5'? Hora de estreno en Colombia, México y más países

Todo está listo para el gran estreno de 'Stranger Things', la serie que narra la historia de Once, una niña con poderes que busca la forma de proteger a sus amigos y a toda la ciudad de un extraño ente que irrumpió en el pueblo y alteró la tranquilidad de los habitantes.

A qué hora se estrena 'Stranger Things' en Colombia

La producción llegará a la misma hora a todos los territorios; sin embargo, tendrá algunos ajustes de acuerdo con la diferencia horaria de cada zona.



En ese sentido, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se estrenará a las 7:00 p.m. del miércoles 26 de noviembre; en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador el lanzamiento está programado para las 8:00 p.m. del miércoles 26 de noviembre; en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico se podrá visualizar a partir de las 9:00 p.m. del miércoles 26 de noviembre; en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil estará disponible a las 10:00 p.m. del miércoles 26 de noviembre; y en España a las 2:00 a.m. del 27 de noviembre.



Cuántos capítulos son de 'Stranger Things 5'

En esta ocasión, la producción ya liberó el nombre de los ocho episodios en cuestión para que los fanáticos se hagan una idea sobre lo que puede ocurrir en esta quinta temporada.

1. 'The Crawl'

2. 'The Vanishing of…'

3. 'The Turnbow Trap'

4. 'Sorcerer'

5. 'Shock Jock'

6. 'Escape From Camazotz'

7. 'The Bridge'

8. 'The Rightside Up'



Cuánto duran los capítulos de 'Stranger Things 5'

En promedio, los capítulos de esta serie tienden a tener una duración de una hora; sin embargo, este tiempo puede estar sujeto a la relevancia del capítulo. De hecho, en versiones anteriores, los capítulos finales han durado más debido a que deben mostrar el desenlace de los personajes y también tienen que dar un abre bocas sobre lo que podría pasar en la siguiente temporada.

Cuándo salió la primera temporada de 'Stranger Things'

La exitosa serie se estrenó mundialmente el 15 de julio de 2016. En esta primera edición se mostró la historia de Once, una niña con súper poderes que llega a la ciudad huyendo de un sujeto a quien identifica como su padre. Asimismo, se presentan dos desapariciones en el pueblo: la de Bárbara y Will.