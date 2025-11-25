Mamá de Zambrano le dio un halón de orejas en público por polémico gesto en el 'Desafío'

El capitán de Gamma se ha convertido en uno de los Súper Humanos más polémicos del reality de los colombianos, pues mientras unos lo aman, otros simplemente no están de acuerdo con la forma en la que lleva a cabo sus estrategias. Este 25 de noviembre, la madre del competidor les concedió una entrevista a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde.

Durante el encuentro en el matutino, la mujer fue interrogada acerca de cómo percibió la discusión que sostuvo el deportista olímpico con Julio cuando este se negó a seguir sus indicaciones para robarle la Moneda Dorada a Rata en el terreno de juego.



El regaño de la mamá de Zambrano al Súper Humano del 'Desafío'

Miladis señaló que, aunque no estuvo de acuerdo con la forma en la que actuó frente a sus compañeros, cree que quizás tomó este comportamiento debido a que se encuentra sometido a días llenos de estrés producido por la etapa de la competencia en la que se encuentra.

"La regla dice que el que coge con la moneda se queda con ella y él le dijo a Julio. Bueno, estuvo mal que le dijera que cogiera la moneda, pero yo creo que en el momento en el que anda, como dicen por ahí, un poco estresado, anda como muy embolatado entonces él hizo esas cosas. Se equivoca y dense cuenta que cuando comenzó el 'Desafío' en el primer ciclo siempre andaba todo estresado", explicó.

Posteriormente, indicó que le alegró mucho saber que su hijo se iría para Playa Baja no necesariamente porque quiera verlo pasar por una compleja situación, sino porque quizás de esta forma se iba a concentrar en lo verdaderamente importante dentro de la producción de Caracol Televisión.



"Por eso cuando entró a Playa Baja, yo dije 'es lo mejor que le puede pasar'", mencionó frente a las cámaras.

A pesar de los desaciertos que ha tenido su hijo y las críticas que esto le ha costado, la mujer demostró que lo apoya incondicionalmente.

