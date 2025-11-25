En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Día a Día DK
Caracol TV  / Día a día  / Mamá de Zambrano le dio un halón de orejas en público por polémico gesto en el 'Desafío'

Mamá de Zambrano le dio un halón de orejas en público por polémico gesto en el 'Desafío'

Miladis Esther Zambrano concedió una entrevista para 'Día a Día', por lo que se pronunció sobre los recientes enfrentamientos que ha tenido su hijo con otros participantes.

Qué dijo la mamá de Zambrano del 'Desafío 2025' en entrevista con 'Día a Día'.
Qué dijo la mamá de Zambrano del 'Desafío 2025' en entrevista con 'Día a Día'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad