Juanes rompió su silencio sobre la muerte de su mamá con entrañable mensaje

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, atraviesa un doloroso momento tras la confirmación de la muerte de su madre, Alicia Vásquez, el pasado 8 de septiembre a los 95 años. Según informaron medios locales, su deceso se produjo por causas naturales en la ciudad de Medellín.

Mira también: Murió actor de ‘El Cuerpo del Deseo’ tras luchar contra un agresivo cáncer



El intérprete de 'Es Por Ti' y 'Me Enamora' no se había pronunciado hasta ahora; sin embargo, el 12 de septiembre compartió una publicación en Instagram dedicada a su hijo Dante por su cumpleaños, en la que aprovechó para recordar a su madre.

“Hoy estás de cumpleaños, loco Dante. Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos”, escribió el cantante de La Camisa Negra.

Murió la mamá de Juanes

Publicidad

En el mismo mensaje, Juanes hizo referencia a su madre recientemente fallecida: “Gracias por haber sido tan especial con tu abuela, que tanto te adoraba. Te adoro, loco loco. Te celebro hoy y siempre. ¡Feliz cumpleaños!”.

La publicación estuvo acompañada de dos fotografías que conmovieron a sus más de 5 millones de seguidores: la primera, en blanco y negro, muestra a Dante cuando era niño; en la segunda, aparece junto a su abuela Alicia, abrazándola y sonriendo a la cámara.

Publicidad

En los comentarios, amigos, colegas y fanáticos expresaron tanto felicitaciones para Dante como mensajes de solidaridad hacia la familia por esta gran pérdida. Entre ellos se destacan Manuel Medrano, Mónica Fonseca, Sebastián Yepes y Manolo Cardona.

El 11 de mayo del presente año, el cantante publicó un carrusel de fotos de su madre y de su esposa, Karen Martínez, con motivo de la celebración del Día de la Madre en el país. "Feliz día, madres", fue lo que escribió.

Mira también: Carolina Cruz se pronunció tras la cirugía de su madre: "Debe llegar en ambulancia a la casa"

Publicidad