Aida Victoria reveló la dura y dolorosa frase que le dijo su ex al terminar su relación

Tras el escándalo que protagonizó Aida Victoria Merlano con su expareja Juan David Tejada, la mujer sigue comentando detalles sobre el final de su relación justo después de tener a su bebé, Emiliano, que se ha convertido en el motor de su vida.

Aida Victoria Merlano habla de su ex

En medio de una entrevista con La Poción Oficial, la barranquillera contó que tres días después de haber dado a luz terminó su relación con Juan David Tejada y en ese momento él le dijo una dura y dolorosa frase que cambió todo: “igual yo ya no te veía como mujer”.

Sobre el tema mencionó que cuando escuchó eso tenía dos opciones, la primera dejarse tumbar y deprimirse por lo que había escuchado, la segunda, convertirla en su motor y por eso decidió: “me voy a poner más buena, pa’ que te arda cuando otros sí me vean como mujer”.

Desde el día siguiente se puso a dieta, retomó sus idas al gimnasio, se empezó a cuidar con la comida y a ver con amor a la mujer que ahora tenía frente a ella en el espejo, pues no se reconocía. “Con un pañal puesto dije, me voy a poner para mí”, aseguró.



La verdad detrás de las fotos de Aida Victoria Merlano

De hecho, también explicó que había algo detrás de las primeras fotos que publicó en ropa interior acompañada de su hijo. Tan solo había pasado una semana desde su nacimiento y ella ya estaba presumiendo su apariencia: “Emi y mamá ❤️ mañana cumplimos 1 semana 🫶🏻”, escribió.

Lo cierto es que en la entrevista comenta que muchos le decían que “parecía un post de mamá resentida” y ella no lo niega. La empresaria afirma que sí estaba resentida y que se sintió muy bien al publicar las fotos en las que siempre pensó que se veía divina.

Días después, cuando ya no estaba motivada por la rabia, Aida Victoria empezó a verse nuevamente desde el amor y a considerarse cada vez más bella, incluso asegura que su mayor motor en la vida es su hijo y ella misma.

Finalmente, en la conversación explicó: “Tú no decides lo que la gente te dice, pero sí decides lo que haces con eso”, pues fue precisamente lo que aprendió del duro momento que enfrentó como madre primeriza.