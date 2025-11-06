En vivo
La luz de mi vida
Guajira confirmó su relación con Kevyn, ganador del Desafío 20 Años: "tanta conexión"

Guajira confirmó su relación con Kevyn, ganador del Desafío 20 Años: "tanta conexión"

Por medio de un romántico video en redes sociales, Guajira y Kevyn hicieron oficial que son pareja y este despertó todo tipo de comentarios y reacciones.

