Guajira confirmó su relación con Kevyn, ganador del Desafío 20 Años: "tanta conexión"

¡Fin a los rumores! Guajira puso fin a las especulaciones y confirmó su noviazgo con Kevyn Rua, a quien conoció en el Desafío 20 Años cuando él la llamó como su refuerzo para la etapa dorada del reality.

“Pero, ¿de dónde salió tanta conexión?... Si solo éramos dos extraños”, es lo que se lee en el clip que publicó la también abogada en su perfil de Instagram, en el cual se ven varias imágenes de un viaje que realizaron juntos.

