¿Quién traicionó a Katiuska, expulsada del 'Desafío'? Teorías en redes sobre lo que pasó

Durante el capítulo 88 del reality de los colombianos, se confirmó la expulsión de la excapitana de Omega de la competencia debido a una falta cometida contra la confidencialidad del programa. Según indicó Andrea Serna: "Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero".

Mira también: Cuánta plata tenía Katiuska antes de quedar expulsada del ‘Desafío’ y qué porcentaje perdió



Tan pronto se conoció la noticia, muchos fanáticos reaccionaron en vivo al episodio y dieron a conocer teorías sobre quién pudo haber llevado a que la Súper Humana se alejara del sueño de poner su nombre en la copa de los vencedores.



Teorías sobre quién traicionó a Katiuska, expulsada del 'Desafío'

A pesar de que Andrea Serna no reveló parentesco, relación o nombres de los implicados en la regla que se rompió fuera de La Ciudad de las Cajas, los usuarios de Internet empezaron a especular sobre la posibilidad de que se tratara de un mismo familiar de la entrenadora fitness el que expuso información delicada.

Como así que los familiares de Katiuska vendieron info del desafío, QUEDÉ #DesafioDelSigloXXI #DesafioDelSiglo pic.twitter.com/EH07Lz5ndr — 𓆰dani𓆪🇨🇴 (@daniespitia__17) November 7, 2025

"Cómo una familia puede perjudicar a una tremenda competidora como Katiuska. Entonces a eso no se le puede llamar familia", "Cómo así que los familiares de Katiuska vendieron información del desafío, QUEDÉ", son algunos de los mensajes que se aprecian.



Mira también: Primeras palabras de Katiuska al ser expulsada del ‘Desafío’: “Toca saber en quién confiar”

Cómo una familia puede perjudicar a una tremenda competidora con Katiuska. Entonces a eso no se le puede llamar Familia 🔥🔥#DesafioXXI #DesafioDelSigloXXI #DesafioDelSiglo pic.twitter.com/22S4lQidKi — Gilberto J Rodriguez H (@Gilbertoh2004) November 7, 2025

Publicidad

Otros, por su parte, giraron su atención de inmediato en Jesús, la pareja sentimental de la competidora. A pesar de que es un hombre que procura mantenerse alejado del ojo público, hizo su aparición en dos episodios de la producción. El primero de ellos tuvo lugar cuando la joven recibió el servicio de correspondencia y, el segundo, ocurrió momentos antes de que ella saliera oficialmente del juego.

Bueno mis teorías es que Katiuska le dio toda la información de eliminados al esposo y el esposo se lo vendió a alguien y dieron spoilers #DesafioDelSigloXXI — VCM (@valentinacm295) November 7, 2025

"Bueno mis teorías es que Katiuska le dio toda la información de eliminados al esposo y el esposo se lo vendió a alguien y dieron spoilers", "Sería que el esposo de katiuska se vengó de esa cachera que se llevó", también se lee.

Publicidad

Mira también: “Ella se sacó sola”: Participantes reaccionan a la expulsión de Katiuska en el 'Desafío'

#DesafioDelSigloXXI sería que el esposo de katiuska se vengó de esa cachera que se llevó. — Juanchi148 (@Juanchi148) November 7, 2025

Es necesario mencionar que ninguna de estas hipótesis han sido confirmadas por la producción o por la exparticipante, de manera que los seguidores deberán permanecer atentos a las redes sociales oficiales para conocer más detalles sobre la expulsión.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.