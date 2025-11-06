En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Anamar, del 'Desafío', mostró crudas imágenes de cómo su cuerpo rechazó las prótesis mamarias

Anamar, del 'Desafío', mostró crudas imágenes de cómo su cuerpo rechazó las prótesis mamarias

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante del reality de los colombianos 2024 destapó su historial médico de los últimos meses.

Anamar, del 'Desafío', expuso el viacrucis por el que atravesó luego de ponerse prótesis mamarias.
Anamar, del 'Desafío', expuso el viacrucis por el que atravesó luego de ponerse prótesis mamarias.
Foto: Caracol Televisión y @anamar.rpo
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad