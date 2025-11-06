Anamar, del 'Desafío', mostró crudas imágenes de cómo su cuerpo rechazó las prótesis mamarias

El pasado 5 de noviembre, Anamar se tomó sus redes sociales para compartir por medio de imágenes el difícil momento de salud por el que atravesó mientras estuvo embarazada de Ethan, el hijo que tuvo con Renzo. En el video publicado en Instagram contó que estos problemas iniciaron cuando tomó la decisión de someterse a una cirugía para ponerse prótesis mamarias.

Según explicó, a los 15 días se le abrió una herida y, aunque le lavaron la zona y le volvieron a poner la prótesis, poco después le realizaron dos cirugías más. A los dos meses, volvió a presentar problemas con la herida; sin embargo, no podía tomar antibiótico debido a que se enteró de que estaba en embarazo.

Luego de haber quedado hospitalizada varias veces, los médicos le indicaron que debía operarse antes de dar a luz a su bebé; no obstante, fue diagnosticada con preeclampsia severa, por lo que el procedimiento tuvo que ser pospuesto.



A pesar del malestar que sentía, pudo lactar con normalidad durante tres meses y posteriormente se sometió a cuatro intervenciones quirúrgicas para realizarse la explantación teniendo en cuenta que su cuerpo ya estaba rechazando por completo las prótesis.

"La verdad sí tengo la autoestima un poquito aporreada. No pudieron hacerme la reconstrucción por el tema de la lactancia, tengo que esperar unos seis meses para hacerme una reconstrucción", señaló.

Las reacciones ante su declaración no se han hecho esperar, pues muchos fanáticos y colegas de otras ediciones del reality le han expresado su admiración:

"Eres la niña más valiente que conozco, me siento tan orgullosa de ti porque llegaste al Desafío siendo una persona y saliste siendo una distinta, llena de tenacidad, fuerza y pujanza. Te admiro mi pedacito 🙏💞", "Bebé, como te dije te ha pasado de todo en tan poco tiempo, 😢 pero eso quiere decir algo. Puedes con todo ❤️❤️", "Tú eres poderosa y has podido con absolutamente todo. 🙌 Ese príncipe cuando esté grande y le cuentes por todo lo que tuviste que pasar se va sentir muy orgulloso de ti ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.