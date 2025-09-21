FOTO: Anamar presumió su figura a dos meses de tener a su bebé, ¿qué tanto ha cambiado?

Anamar confirmó el nacimiento de Ethan, su bebé, el 26 de julio del 2025. El niño llegó al mundo después de un embarazo complicado, ya que la exparticipante del Desafío XX había sido diagnosticada con preeclampsia y los últimos meses del proceso no fueron sencillos.

A pesar de que intentó continuar con sus entrenamientos y también se realizó masajes para controlar la retención de líquidos, su situación de salud hizo un poco más difícil su actividad física, razón por la que su cuerpo tuvo muchos cambios.

En varias ocasiones, a través de su cuenta de Instagram la joven se ha sincerado sobre los cambios físicos que sigue enfrentando, las manchas en algunas partes de su cuerpo, la batalla con el peso y con volverse a reconocer cuando se ve al espejo.



Anamar muestra cómo luce a dos meses de tener bebé

Poco a poco, la deportista ha ido mostrando qué está haciendo para retomar su vida, cómo ha vuelto a hacer ejercicio y algunas ayudas extra con las que se ha valido para recuperar su figura tras el nacimiento de su pequeño.

Precisamente por esta razón dejó sorprendidos a varios internautas, esto, a raíz de una foto que compartió en sus historias en la plataforma. Han pasado poco menos de dos meses desde el parto y cada vez se ve más bella.

“Poco a poco y a mi ritmo voy recuperando mi cuerpo. Sin prisas, sin presiones, sin compararme, amando cada cambio que voy viendo” escribió en un texto con el que acompañó la imagen en la que aparece vestida completamente de negro y luciendo su abdomen.

Mira la historia aquí:

Así se ve Anamar a dos meses de dar a luz. Foto: Instagram @anamar.rpo

Hijo de Anamar y Renzo, del Desafío

La exdesafiante ha sido muy honesta con el proceso de la maternidad, especialmente porque su pequeño tuvo que ser canguro durante su primer mes, lo que significa que ella siempre debía tenerlo pegado a su piel, incluso mientras dormía.

El proceso parece haber sido complicado y ella no ha dudado al decir que fue hermoso, pero también muy exigente. Fue incluso cuando le reclamó públicamente a Renzo, el papá del pequeño, pues en ese momento ella habría dicho que él no se estaba involucrando lo suficiente.

