Encuentro de Eleazar, del 'Desafío', con Iván Lalinde: dijo por qué se comportó como "dictador"

Un momento de tensión fue el que se vivió durante la transmisión del programa matutino este 6 de noviembre, cuando Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde recibieron en el set de grabación Eleazar, uno de los más recientes eliminados del reality de los colombianos.

Durante la entrevista, el coach de vida fue interrogado acerca de las actitudes autoritarias que llegó a tener el inicio de la producción, más específicamente cuando se convirtió en líder de los morados y Andrea Serna informó que serían los capitanes los encargados de decidir quiénes portarían el Chaleco de Sentencia en cada ciclo.

"¿En qué momento los capitanes se volvieron tan autoritarios en el 'Desafío'?, ¿en qué momento la palabra del capitán era la última palabra y ustedes se volvieron como dictadores?", preguntó el presentador justo después de traer a colación la vez en que Lucho propuso que Juan fuera a la Suite ditu y Eleazar se negó, añadiendo que él personalmente visitaría esta zona de La Ciudad de las Cajas.

El modelo no solo señaló que Lucho es un hombre que tiene problemas con "la autoridad", sino que también aceptó que el tono le jugó en contra en varias ocasiones.

"Si a usted no le gusta, diga que no le gusta. ¿Por qué no dicen nada? Yo siempre estuve abierto a escucharlos (...) Si usted no dice nada, después no vaya y hable a mis espaldas, dígalo de frente, tenían la oportunidad", explicó durante el encuentro, lo que generó que los presentadores estuvieran de acuerdo con la falta de reacción por parte de los demás Súper Humanos.

Eleazar se convirtió en una de las figuras más polémicas del programa por lo ocurrido respecto a la suite de ditu, pero también por la elección de los sentenciados en la escuadra morada y la decisión "arbitraria" que él tomó cuando ocuparon el segundo puesto en un Desafío de Sentencia y Hambre, dado que pidió la lengua de vaca, a pesar de que la mayoría se negaba a consumir este alimento.

