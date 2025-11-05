En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Eleazar, del ‘Desafío’, habló de lo difícil de la convivencia: “No dejaban de decir estupideces”

Eleazar, del ‘Desafío’, habló de lo difícil de la convivencia: “No dejaban de decir estupideces”

En esta oportunidad, Eleazar, el más reciente eliminado del ‘Desafío', se sinceró sobre su paso por el programa; en donde mencionó a Tina, Rosa y Deisy, quien salió hace unas semanas del reality.

