Eleazar, del ‘Desafío’, habló de lo difícil de la convivencia: “No dejaban de decir estupideces”

En primer lugar, Eleazar, quien fue capitán en Alpha, indica que él siempre intentó ser lo más honesto dentro del ‘Desafío’. Asimismo, reveló que dentro de la convivencia hubo aspectos que no le gustaron, pero sin mencionaron a nadie, detalló qué fue eso que no le gustó.

Eleazar habla de la convivencia del 'Desafío'

“Quizá en algún momento dentro la convivencia, principalmente algunos compañeros no dejaban de hablar. No dejaban de decir estupideces durante tantas horas. Hubo varios 'cállese por favor' que me guardé para evitar, quizá, conflictos futuros. Siento que en general fui muy honesto y abierto. Dentro de la competencia intentamos siempre tener un muy buen liderazgo”, empezó diciendo.



Adicionalmente, dijo que le hubiese gustado tener un momento más de calma, en donde poder pensar y analizar todo lo que estaba sucediendo. Asimismo, que se guardó muchas cosas para evitar peleas más adelante dentro del programa de los colombianos.

“Allí no fue donde sentí realmente que dejé de decir cosas, fue más en la convivencia y sobre todo en el tema del silencio. Había momentos donde en donde, el silencio hubiera sido más preciado y era difícil con tanta gente y personalidades juntas. El grado de madurez de cada uno tan diferente. Siento que 'el cállese' fue el que me guardé varias veces”, agregó.

Por otra parte, indicó que tuvo una atracción hacia Tina, porque le pareció una mujer muy linda tanto por dentro como por fuera. Asimismo, destacó que Rosa le pareció también linda, pero que no pasó nada más allá de una atracción física. A parte de esto, destacó que hubo un obstáculo que le jugó una mala pasada.



“Me atrapó una gran parte de la prueba enredado de unos lazos que me lastimaban y a la final salí forcejeando y sin miedo a lastimarme. Lo cumplí, pero siento que ese fue el obstáculo que más me bloqueó, ya llegar a la definición estaba con otro competir que había perfeccionado muchísimo esa parte. Estuvimos muy reñidos y por un momento pensé que me iba a quedar. Hice el primer punto y el segundo lo repetí, me entregué al 100%”, puntualizó.

