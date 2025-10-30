Eleazar aceptó ser el "eslabón débil" de Omega y se quejó de Mencho: "Es muy lenta"

Mencho se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 83 del reality de los colombianos, pues no logró definir adecuadamente en el Box Blanco, permitiendo de esta forma que Omega se quedara de nuevo con el primer y único puesto de la competencia.

Al final de la competencia, la mujer reflexionó con sus compañeros sobre su desempeño, asegurando que había hecho una buena pista, pero señalando que la puntería le jugó en contra.

Qué dijo Eleazar sobre el rendimiento de Mencho en el 'Desafío'

Mientras conversaba en El Cubo de Eliminados con Valentina, el excapitán de Alpha admitió que de todos los hombres de la casa Omega en la etapa de dos equipos él era el que a veces presentaba errores en el Box de aire.

"Si yo me pongo a analizar siendo muy sincero, yo era el eslabón relativamente débil del equipo porque en aire no me iba bien, solo era por eso. Ahora los tres que quedaron son buenos en agua, aire y tierra, son muy buenos en esos tres", señaló.

Posteriormente, reconoció que Omega está mejor conformado que Gamma, que Gio es bueno en el Box Blanco y que Potro debe trabajar un poco más en la agilidad. Asimismo, destacó el trabajo que han desempeñado Rata y Katiuska, argumentando que son los más veloces de estas pruebas sin importar la complejidad de los obstáculos.

Lo que más llamó la atención de la conversación fue cuando salió a colación el rendimiento de Mencho, pues aseguró que solo considera que tiene un buen desempeño cuando debe acudir a su fuerza.

"Mencho es muy lenta. Mencho en agua es muy lenta. A ella le da miedo sumergirse en la piscina profunda. No, Mencho es lenta en todas las pistas. Es buena en combate cuando le toca estar cuerpo a cuerpo, pero también le falta un poco de destreza", mencionó.

